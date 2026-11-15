El papa León XIV cumplirá este domingo 15 de noviembre una serie de actividades en Pucallpa, región Ucayali, como parte de su visita apostólica al Perú. A partir de las 15:00 horas, el pontífice se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, en un encuentro dedicado a las comunidades de esta zona del país.
Como parte de sus actividades, sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, y a las 16:45 horas presidirá una santa misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Finalmente, partirá rumbo a Lima a las 19:05 horas, con llegada prevista a la Base Aérea del Callao a las 20:20 horas.
SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:
4:16 p.m. Pontífice se detiene a saludar a sus fieles antes de ir a la Villa Deportiva Regional de Ucayali
4:15 p.m. Papa León XIV se retira de la Catedral
4:09 p.m. Santo padre llega a la Catedral de la Inmaculada Concepción.
3:57 p.m. Papa León XIV se dirige la Catedral de la Inmaculada Concepción.
3:53 p.m. Santo padre se retira del Boulevard Yarinacocha.
3:51 p.m. Papa León XIV recibe accesorios típicos de la región.
3:47 p.m. El santo pontífice rezó el padre nuestro con los presentes.
3:40 p.m. “Sueño con una amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, los últimos donde su voz sea escuchada y su voluntad sea promovida”, dijo el santo padre
3:31 p.m. Representantes abrazan al santo padre León XIV.
3:24 p.m. “Queremos comunidades donde una niña pueda crecer segura y sin miedo (...) y donde ningún agresor quede impune”, dijo la represente.
3:19 p.m. Representante de los pueblos indígenas dirige unas palabras hacia el santo padre.
3:12 p.m. “Donde esta el papa esta la Amazonía y donde está el papa esta la Amazonía” dijo el obispo del vicariato de Pucallpa.
3:05 p.m. El máximo representante de la iglesia católica es recibido por los ciudadanos con danzas típicas de la región.
3:03 p.m. El santo padre llegó al Malecón Puerto Callao.
3:00 p.m. Papa León XIV se dirige al Malecón Puerto Callao para reunirse con los representantes de los pueblos amazónicos.