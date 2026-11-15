El papa León XIV cumplirá este domingo 15 de noviembre una serie de actividades en Pucallpa, región Ucayali, como parte de su visita apostólica al Perú. A partir de las 15:00 horas, el pontífice se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, en un encuentro dedicado a las comunidades de esta zona del país.

Como parte de sus actividades, sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, y a las 16:45 horas presidirá una santa misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Finalmente, partirá rumbo a Lima a las 19:05 horas, con llegada prevista a la Base Aérea del Callao a las 20:20 horas.

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:

4:16 p.m. Pontífice se detiene a saludar a sus fieles antes de ir a la Villa Deportiva Regional de Ucayali

4:15 p.m. Papa León XIV se retira de la Catedral

4:09 p.m. Santo padre llega a la Catedral de la Inmaculada Concepción.

3:57 p.m. Papa León XIV se dirige la Catedral de la Inmaculada Concepción.

3:53 p.m. Santo padre se retira del Boulevard Yarinacocha.

3:51 p.m. Papa León XIV recibe accesorios típicos de la región.

3:47 p.m. El santo pontífice rezó el padre nuestro con los presentes.

3:40 p.m. “Sueño con una amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, los últimos donde su voz sea escuchada y su voluntad sea promovida”, dijo el santo padre

3:31 p.m. Representantes abrazan al santo padre León XIV.

3:24 p.m. “Queremos comunidades donde una niña pueda crecer segura y sin miedo (...) y donde ningún agresor quede impune”, dijo la represente.

3:19 p.m. Representante de los pueblos indígenas dirige unas palabras hacia el santo padre.

3:12 p.m. “Donde esta el papa esta la Amazonía y donde está el papa esta la Amazonía” dijo el obispo del vicariato de Pucallpa.

Leone XIV osserva sorridendo la festa che i peruviani gli fanno all'incontro con i missionari e i rappresentanti dei popoli dell'Amazzonia al Malecón Puerto Callao di Pucallpa. Davanti al palco un gruppo balla a braccia alzate sotto una tettoia di paglia, mentre tra la folla molti indossano copricapi tradizionali di piume; dall'alto, il lungofiume appare gremito di gente. Decimo giorno del viaggio apostolico in Perù. Video: Vatican Media via @CatholicArena #LeoneXIV #Vaticano — Vatican Report (@VaticanReportIt) November 15, 2026

3:05 p.m. El máximo representante de la iglesia católica es recibido por los ciudadanos con danzas típicas de la región.

3:03 p.m. El santo padre llegó al Malecón Puerto Callao.

3:00 p.m. Papa León XIV se dirige al Malecón Puerto Callao para reunirse con los representantes de los pueblos amazónicos.