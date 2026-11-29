El papa León XIV entregó este domingo 15 de noviembre un sudario a la venerada imagen del Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas del Cusco, ante miles de fieles que se congregaron para recibirlo. El gesto del sumo pontífice fue una muestra de cercanía con el pueblo cusqueño y su profunda tradición religiosa. Durante la ceremonia, León XIV recordó la devoción al Señor de los Temblores, cuya historia está vinculada al terremoto que afectó a Cusco en 1650. (Video: EFE)