El papa León XIV presidió este domingo el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas del Cusco, donde aproximadamente 500 mil personas se congregaron en el centro histórico y las calles aledañas para recibirlo, según informó la agencia EFE.

El sumo pontífice llegó al lugar a bordo del papamóvil, mientras una multitud de fieles lo saludaba con aplausos, cánticos y expresiones de devoción. Entre las frases que acompañaron su recorrido destacó “León, amigo, Cusco está contigo”, coreada por los asistentes que aguardaban su paso.

Durante su intervención frente a la Catedral de la Asunción, León XIV reflexionó sobre el valor de las personas enfermas, recordó al fallecido arzobispo del Cusco, monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, y rindió homenaje al Señor de los Temblores, patrono de la Ciudad Imperial.

Miles de fieles recibieron al papa León XIV en la Plaza de Armas

Las principales calles del centro histórico cusqueño permanecieron llenas de peregrinos que llegaron desde diferentes localidades para participar en las actividades del pontífice, en el marco de su visita apostólica al Perú.

Durante el recorrido del papamóvil, los fieles exhibieron imágenes religiosas y andas utilizadas en las tradicionales procesiones de la ciudad, como una muestra de la religiosidad popular que caracteriza a Cusco.

La agencia EFE reportó una concentración de aproximadamente 500 mil personas entre la Plaza de Armas y las vías aledañas. Se trata de una cifra difundida por la agencia, cuya metodología de estimación no fue precisada.

Previamente, León XIV había encabezado un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.

León XIV cuestiona que la enfermedad reduzca el valor de las personas

Uno de los momentos centrales del Ángelus estuvo dedicado a las personas que atraviesan enfermedades y situaciones de sufrimiento.

El pontífice expresó su cercanía con quienes enfrentan problemas de salud y cuestionó la denominada cultura del descarte, que considera a las personas principalmente por su capacidad de producir.

“A los ojos del mundo, condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!”, manifestó León XIV durante su mensaje, según EFE.

El papa defendió la dignidad de las personas enfermas y destacó que, desde la perspectiva de la fe cristiana, el sufrimiento no disminuye el valor de ningún ser humano.

También dirigió palabras a los sacerdotes, religiosos y religiosas, a quienes animó a continuar su servicio pastoral con compromiso y dedicación, como testimonio de la misericordia de Dios.

Papa León XIV recuerda al fallecido arzobispo Richard Alarcón

Durante la ceremonia, el santo padre recordó a monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano del Cusco que falleció el 30 de octubre de 2026, a los 74 años, después de una prolongada enfermedad.

El religioso había participado en los preparativos de la visita apostólica del pontífice a la Ciudad Imperial, pero falleció antes de poder recibirlo.

León XIV también saludó a monseñor Lizardo Estrada Herrera, quien asumió el Arzobispado del Cusco tras el fallecimiento de Alarcón Urrutia.

El recuerdo del arzobispo se produjo ante la imagen del Señor de los Temblores, una de las principales devociones religiosas de Cusco.

Papa León XIV entrega un sudario al Señor de los Temblores

Otro de los momentos significativos de la ceremonia fue la entrega de un sudario a la imagen del Señor de los Temblores, conocido popularmente como el Taytacha, patrono jurado de Cusco.

Durante su intervención, León XIV recordó la tradición vinculada al terremoto de 1650, cuando la imagen religiosa fue llevada en procesión por las calles de la ciudad.

Según la tradición cusqueña, tras la salida de la imagen cesaron las réplicas del movimiento sísmico, lo que consolidó la devoción de los habitantes hacia el Taytacha como símbolo de protección espiritual.

El pontífice destacó que esta imagen representa un refugio de fe y esperanza frente a las adversidades que enfrentan las comunidades.

Al entregar el sudario, explicó que el gesto expresa la cercanía del pontífice y de la Iglesia universal con el pueblo cusqueño, especialmente con quienes atraviesan momentos de sufrimiento.

León XIV continúa su recorrido hacia Pucallpa

El rezo del Ángelus marcó la última actividad pública del papa León XIV durante su breve estancia en Cusco, donde permaneció alrededor de tres horas.

De acuerdo con el itinerario oficial de la Santa Sede, el pontífice tenía programada su salida del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a la 1:05 p. m. con destino a Pucallpa, región Ucayali.

En la ciudad amazónica, León XIV tiene previsto reunirse con misioneros y representantes de los pueblos indígenas, además de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

La jornada forma parte de su gira apostólica por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay y Argentina antes de su llegada al Perú, país en el que desarrolló gran parte de su vida religiosa.