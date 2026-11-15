El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, se pronunció desde Chiclayo sobre la multitudinaria acogida que ha recibido el papa León XIV por parte de los fieles peruanos durante su visita apostólica al país.

El número 2 de la iglesia calificó como una “experiencia muy emotiva” los preparativos que realizaron los fieles para recibir al Santo Padre. No obstante, reconoció que lo que más lo sorprendió fue el cálido recibimiento que los chiclayanos ofrecieron al Sumo Pontífice.

Parolin también resaltó la profunda fe de los peruanos, una muestra que se hizo evidente a través de las numerosas expresiones de afecto que recibió el papa León XIV durante su visita al país.

“Fue una experiencia muy emotiva, muy honda. Me impacto mucho la acogida del pueblo peruano, de los chiclayanos en particular, su fe y su estusiasmo hacia el papa. Yo creo que puedo desearles que conserven ese espíritu y sobre todo que transformen el entusiasmo en un testimonio”, declaró a RPP.

Entre sus principales recomendaciones, el secretario de Estado de la Santa Sede exhortó a los fieles a poner en práctica las enseñanzas del papa León XIV, quien anteriormente se desempeñó como obispo de Chiclayo y actualmente es el máximo representante de la Iglesia católica.

“Transformen ese entusiasmo en un testimonio, retomando las enseñanzas del papa y profundizándolas para ponerlas en práctica. Es el mejor regalo que se le puede hacer al papa”, sostuvo.