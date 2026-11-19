La 47.ª Feria del Libro Ricardo Palma se realizará del 27 de noviembre al 9 de diciembre de 2026 en el parque John F. Kennedy de Miraflores, donde ofrecerá más de 200 actividades culturales gratuitas con la participación de autores nacionales e internacionales.

El encuentro literario es organizado por la Cámara Peruana del Libro (CPL), promovido por la Municipalidad de Miraflores y respaldado por el Ministerio de Cultura.

Como principal novedad de esta edición, el recinto ferial incorporará el auditorio Blanca Varela, que se sumará a las tradicionales salas Antonio Cisneros y Pilar Dughi.

Feria del Libro Ricardo Palma 2026: ¿qué autores internacionales se presentarán?

América Rodas (México): Presentará su libro La conquista perfecta el domingo 6 de diciembre a las 2:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros.

Presentará su libro el domingo 6 de diciembre a las 2:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros. Esteban Castromán (Argentina): Presentará La cuarta dimensión del signo el viernes 4 de diciembre a las 6:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi.

Presentará el viernes 4 de diciembre a las 6:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi. Patricio Foglia (Argentina): Presentará su antología poética ¿A quién no le gustaría tener el recuerdo? el sábado 28 de noviembre a las 8:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi.

¿Qué autores peruanos participarán en la Feria del Libro Ricardo Palma?

La programación contará con reconocidos escritores, historiadores, periodistas, investigadores y creadores de contenidos peruanos.

Alonso Cueto: Presentará su novela Memorias de una limeña el domingo 29 de noviembre a las 6:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros.

Presentará su novela el domingo 29 de noviembre a las 6:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros. Carmen Mc Evoy: Presentará José Faustino Sánchez Carrión. Héroe civil en tiempos de revolución , volumen bajo su edición, el viernes 27 de noviembre a las 8:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi.

Presentará , volumen bajo su edición, el viernes 27 de noviembre a las 8:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi. Guillermo Niño de Guzmán y Luis Rodríguez Pastor: Participarán en un conversatorio sobre Julio Ramón Ribeyro el viernes 4 de diciembre a las 6:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros.

Participarán en un conversatorio sobre Julio Ramón Ribeyro el viernes 4 de diciembre a las 6:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros. Ricardo Silva-Santisteban: Presentará El misterio de un nombre. Mallarmé comentado el domingo 6 de diciembre a las 7:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi.

Presentará el domingo 6 de diciembre a las 7:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi. Américo Mendoza Mori: Presentará Cusco post Inca. Cómo se vive, imagina y construye cultura en una ciudad andina contemporánea el viernes 27 de noviembre a las 5:00 p. m. en el auditorio Blanca Varela.

Presentará el viernes 27 de noviembre a las 5:00 p. m. en el auditorio Blanca Varela. Sol Carreño: Participará en el conversatorio Leer con otros: lo que pasa cuando un libro se convierte en conversación el sábado 28 de noviembre a las 4:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi.

Participará en el conversatorio el sábado 28 de noviembre a las 4:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi. Aldo Bartra: El divulgador científico y creador del canal El Robot de Platón presentará Preguntas que no te dejan dormir el sábado 28 de noviembre a las 8:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros.

El divulgador científico y creador del canal El Robot de Platón presentará el sábado 28 de noviembre a las 8:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros. Phillip Chu Joy: Presentará su libro Aventura infinita el sábado 28 de noviembre a las 5:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros.

Presentará su libro el sábado 28 de noviembre a las 5:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros. Luis Eduardo García: Presentará Tres maneras de morir el domingo 6 de diciembre a las 4:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela.

Presentará el domingo 6 de diciembre a las 4:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela. Roxana Crisólogo: Presentará A la lengua le falta un poema. Antología 1999-2026 el lunes 7 de diciembre a las 7:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi.

Presentará el lunes 7 de diciembre a las 7:00 p.m. en el auditorio Pilar Dughi. Roberto Rosario: Participará en la mesa Nuevos títulos de la colección Perspectivas el martes 8 de diciembre a las 7:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela.

Feria del Libro Ricardo Palma 2026: programación de autores

Fecha Autor Hora 27 de noviembre Américo Mendoza Mori 5:00 p. m. 27 de noviembre Carmen Mc Evoy 8:00 p. m. 28 de noviembre Sol Carreño 4:00 p. m. 28 de noviembre Phillip Chu Joy 5:00 p. m. 28 de noviembre Aldo Bartra 8:00 p. m. 28 de noviembre Patricio Foglia 8:00 p. m. 29 de noviembre Alonso Cueto 6:00 p. m. 4 de diciembre Esteban Castromán 6:00 p. m. 4 de diciembre Guillermo Niño de Guzmán y Luis Rodríguez Pastor 6:00 p. m. 6 de diciembre América Rodas 2:00 p. m. 6 de diciembre Luis Eduardo García 4:00 p. m. 6 de diciembre Ricardo Silva-Santisteban 7:00 p. m. 7 de diciembre Roxana Crisólogo 7:00 p. m. 8 de diciembre Roberto Rosario 7:00 p. m.

¿Dónde será la Feria del Libro Ricardo Palma 2026 y cuánto cuesta la entrada?

La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma se desarrollará durante 13 días en el parque Kennedy de Miraflores, con ingreso gratuito para todo el público.

Los visitantes podrán recorrer el recinto ferial de lunes a domingo, desde las 11:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., mientras que las actividades culturales se iniciarán diariamente a las 2:00 p. m.

Para conocer la programación completa y las jornadas de firmas de libros, los interesados pueden ingresar a la página oficial de la Cámara Peruana del Libro.