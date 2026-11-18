En “Una familia moderna” (Plaza&Janes), su más reciente novela, la periodista y escritora Julia Navarro nos presenta a Martha, Thomas, Felicitas y Penny; madre, padre, hija y nieta, personajes que en la historia, ponen en evidencia la pérdida del diálogo y las dificultades cotidianas de la convivencia humana. Para la autora, estos conflictos, no son exclusivos de estos tiempos, considera que los dramas familiares no han llegado con la modernidad.

“Ahora, las relaciones en la sociedad son más horizontales y por eso afloran los desencuentros dentro de la familia como afloran en la sociedad, pero el desencuentro generacional siempre ha existido. Nosotros no somos iguales a nuestros padres, ni ellos a los suyos; si cada generación no viera las cosas de forma diferente y abriera espacios de libertad, la vida y la sociedad no habrían avanzado”, dice Navarro.

La ansiedad de Martha por la vejez, el conflicto con su nieta y su relación desgastada con Thomas marcan su vida. Las relaciones van cambiando y, según vamos envejeciendo, no es lo mismo una relación a los 20 años que a los 40 o a los 70. La cuestión es si envejeces en la misma dirección y mantienes viva la conversación. El problema surge cuando das todo por dicho y ya no tienes nada que decirte. Hay matrimonios que se mantienen juntos por inercia vital tras 30 o 40 años, mientras que otras personas son valientes y deciden vivir lo que les queda de otra manera. El deterioro de las relaciones ocurre principalmente cuando falta la comunicación.

La falta de comunicación es la gran tragedia de la familia de la novela.

La familia ideal no existe, o al menos no existe durante todo el tiempo, porque todos crecemos a veces de forma diferente y la sociedad cambia. Lo que le ocurre a la familia de Marta, Thomas, Felicitas y Penny es que no se escuchan, no hablan, cada uno tiene intereses distintos y no son capaces de intentar escuchar ni entender al otro.

Vital resulta el acto de escuchar y mantener una comunicación efectiva con los demás.

La falta de comunicación ha existido siempre. Los seres humanos necesitamos comunicarnos, pero nos incomunicamos cuando nos desarrollamos de manera distinta. Los desajustes generacionales siempre ocurren, y hacen bien los jóvenes en cuestionarlo todo y querer cambiarlo, porque el presente y el futuro son suyos. Gracias a esos cambios que introducen los jóvenes el mundo evoluciona; de lo contrario, la sociedad sería una foto fija.

‘Una familia moderna’ transcurre en 2026, ¿ahora dejarán de etiquetar tus obras como novelas históricas?

Todas mis historias transcurren entre el siglo XX y el siglo XXI, es verdad que el siglo XX está preñado de acontecimientos, pero es antes de ayer. Mi pulsión al escribir no es contar la historia; para eso están los historiadores y los excelentes novelistas de novela histórica . Yo lo que quiero es abordar la complejidad del ser humano y bucear en sus claroscuros.

"Nadie lee lo que estoy escribiendo mientras estoy en pleno proceso, ni la editorial, ni mi marido, ni mi hijo saben nada hasta que la novela está completamente terminada", dice Julia Navarro, autora de "Una familia moderna" (Plaza & Janes).

¿La familia de Martha y Thomas está inspirada en la tuya?

No, en absoluto; afortunadamente no hay nada de mi familia en mis novelas. Lo que ocurre es que observo atentamente lo que sucede a mi alrededor, tengo un hijo, conozco a sus amigos y sé cómo han ido evolucionando y pensando. Mantengo siempre los oídos abiertos a la realidad para intentarla entender, aunque entender no signifique compartir. Para comprender lo que sucede hoy en día es imprescindible escuchar a los demás.

¿Tu proceso de creación sigue siendo el mismo, alguien lee lo que vas escribiendo antes de publicar?

Nadie lee lo que estoy escribiendo mientras estoy en pleno proceso, ni la editorial, ni mi marido, ni mi hijo saben nada hasta que la novela está completamente terminada. Mi esposo es mi primer lector, pero solo cuando la concluyo. Los únicos que de verdad han estado en el secreto de lo que escribo son los perros que me han acompañado a lo largo de mi vida. Escribiendo hablaba con Tifis, luego con Argos y ahora con Barbie: me siento al lado de ellos y les consulto mis dudas cuando me atasco.

A uno de tus perros le dedicaste un libro tras su muerte.

Sí, escribí un libro titulado ‘Cuando ellos se van’, que trata sobre la relación de hombres y perros a lo largo de la historia. Cuando murió mi perro Argos no sabía cómo gestionar todo el dolor que me producía la pérdida, y lo resolví escribiendo.

Hablando del duelo por los animales de compañía, ¿crees que la sociedad ya reconoce su valor dentro del núcleo familiar?

Los animales son parte de la familia y seres que sienten. Si le das una patada a un gato, a un perro o a una vaca, le duele exactamente igual que a un ser humano. Afortunadamente, esa supuesta superioridad del ser humano sobre los animales está cambiando. En mi caso, soy vegetariana por elección desde hace más de 40 años porque decidí que ningún ser debía sufrir para alimentarme. Aunque no impongo esta decisión personal a nadie, reafirmo que las mascotas son parte fundamental de mi familia.

¿Qué debe existir para que la convivencia en una familia no sea tan conflictiva como en la novela?

Creo que lo fundamental, no solamente dentro de las familias sino en la vida en general, es escuchar al otro y escuchar sus razones. Escuchar no significa que tengas que compartir lo que te están contando, pero sí implica hacer el ejercicio de ponerse en la piel del otro e intentar entender por qué ha llegado a conclusiones que a lo mejor son radicalmente distintas a las tuyas. Me parece que vivimos en una sociedad en la que no nos escuchamos lo suficiente, donde todos vamos caminando con certezas absolutas y queremos imponerlas a los demás. Eso no puede ser; tenemos que escucharnos.

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