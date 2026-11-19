La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que sostuvo una breve reunión con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

La mandataria mexicana aseguró que el encuentro sirvió para reafirmar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, tras la ruptura registrada en noviembre de 2025.

Durante una rueda de prensa al término de su visita a China, Sheinbaum recalcó que la reanudación de los vínculos bilaterales “fue una decisión” de Fujimori.

Sheinbaum destaca interés de Keiko Fujimori en fortalecer la cooperación con México

La jefa de Estado mexicana resaltó los vínculos personales de la presidenta peruana con su país y su disposición para fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

“Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación”, manifestó Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria no ofreció mayores detalles sobre los temas abordados durante su primer encuentro presencial con Fujimori.

¿Por qué Perú y México rompieron relaciones diplomáticas?

La crisis diplomática entre Perú y México se inició en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, cuyo encarcelamiento fue cuestionado por el Gobierno mexicano.

Las tensiones se agravaron en noviembre de 2025, cuando México concedió asilo político a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, lo que derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Chávez permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima hasta que el Gobierno de Keiko Fujimori le otorgó un salvoconducto para viajar a México.

Perú y México retomaron relaciones diplomáticas en agosto

El pasado 7 de agosto de 2026, ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, luego de la salida de Chávez del territorio peruano.

Pese al acercamiento bilateral, Sheinbaum mantiene su postura crítica respecto a la destitución de Pedro Castillo.

La reunión en Shenzhen marca un nuevo paso en el acercamiento diplomático entre ambos países tras casi cuatro años de tensiones.