Perú y Tailandia firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que permitirá ampliar las oportunidades de acceso de los productos peruanos al mercado del sudeste asiático, tras diez años de negociaciones.

La ceremonia estuvo presidida por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se desarrolla en Shenzhen, China.

TLC entre Perú y Tailandia: ¿qué productos se beneficiarán?

El acuerdo permitirá ampliar del 66 % al 94 % la cobertura del acceso preferencial de los productos peruanos al mercado tailandés.

Entre los productos que se beneficiarán con este acuerdo comercial figuran los muebles de madera, jugos de frutas, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado.

Asimismo, el tratado incorpora compromisos en materia de comercio de servicios, competencia, defensa comercial, propiedad intelectual, cooperación y entrada temporal de viajeros de negocios.

Perú tendrá nuevas oportunidades de exportación de servicios

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que el acuerdo permitirá mejorar las condiciones de acceso de los exportadores peruanos al mercado tailandés.

También resaltó que las empresas nacionales tendrán nuevas oportunidades para ofrecer sus servicios, especialmente en los sectores profesionales y financieros.

Las negociaciones entre Perú y Tailandia se reanudaron en 2024 y concluyeron en diciembre de 2025, tras dos rondas de conversaciones.

Exportaciones peruanas a Tailandia alcanzaron los US$120 millones

En 2025, las exportaciones peruanas a Tailandia alcanzaron aproximadamente US$120 millones, lo que representó un crecimiento del 8,8 % respecto al año anterior.

Este incremento estuvo impulsado principalmente por el aumento de los envíos de productos pesqueros.

Durante el encuentro, el primer ministro tailandés invitó a Fujimori a visitar su país. La mandataria agradeció el gesto y extendió una invitación al Perú, sugiriendo que la visita se realice después del fenómeno El Niño.