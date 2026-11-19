El desarme nuclear, la guerra en Ucrania y la seguridad energética ante el conflicto con Irán fueron los principales temas que marcaron la histórica primera reunión trilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin.

El encuentro se realizó este jueves 19 de noviembre en la Villa Kylin de Shenzhen, China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y se prolongó durante una hora y 20 minutos.

Durante la reunión, los mandatarios destacaron la responsabilidad de las tres potencias para garantizar la paz y la estabilidad mundial.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Sergei BOBYLYOV AFP).

Desarme nuclear y reducción de arsenales

Uno de los principales asuntos abordados durante la cita fue la posible reducción de los arsenales nucleares de Estados Unidos, Rusia y China.

Trump sostuvo que las tres potencias se encuentran en una posición privilegiada para reducir el número de armas nucleares y disminuir el riesgo de que estas sean utilizadas.

Por su parte, Xi Jinping instó a evitar una guerra nuclear y describió el armamento atómico como una “espada de Damocles” suspendida sobre la humanidad.

El debate se produce tras la expiración, en febrero de 2026, del tratado bilateral de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START. China, sin embargo, exige que Washington y Moscú reduzcan primero sus arsenales antes de negociar sobre su propio armamento.

Guerra en Ucrania y resolución de conflictos

Otro de los temas que marcó la agenda fue la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Putin aseguró que las tres potencias tienen intereses comunes en la resolución de conflictos regionales, entre ellos el de Ucrania.

Sin embargo, el encuentro generó preocupación ante la posibilidad de que las potencias negocien sobre el futuro del territorio ucraniano sin la participación de Kiev ni de sus aliados europeos.

Guerra en Irán y seguridad energética mundial

La seguridad energética internacional, amenazada por las consecuencias del conflicto con Irán, también formó parte de la agenda de los tres mandatarios.

La preocupación por el abastecimiento energético y el suministro de petróleo se situó entre los asuntos de interés común para Washington, Pekín y Moscú.

Asimismo, Putin señaló que las conversaciones a puerta cerrada incluirían la seguridad alimentaria y las relaciones económicas internacionales.

En la declaración conjunta difundida tras el encuentro, las tres potencias acordaron incrementar la producción y el suministro de derivados del petróleo, en medio de las tensiones por el tránsito de combustibles a través del estrecho de Ormuz.

Reforma de la ONU y cuestionamientos a la Corte Penal Internacional

Los mandatarios también expresaron su compromiso de impulsar una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos globales.

Además, cuestionaron el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y defendieron el respeto a la inmunidad de los funcionarios estatales.

Este último punto cobra relevancia debido a la orden de detención internacional emitida contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

¿Qué acuerdos alcanzaron Trump, Xi Jinping y Putin?

Tras la reunión, China, Estados Unidos y Rusia adoptaron una declaración conjunta en favor de la paz que contempla cuatro puntos principales:

Impulsar el diálogo para reducir los riesgos nucleares.

Promover una reforma de las Naciones Unidas.

Incrementar la producción y el suministro de derivados del petróleo.

Defender la inmunidad de funcionarios estatales y cuestionar el alcance de la jurisdicción de la CPI.

No obstante, el documento no hizo referencias directas a las guerras en Ucrania e Irán ni estableció compromisos específicos para reducir los arsenales nucleares.