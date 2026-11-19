En 2026, una reina de belleza está lejos de ser una fría e inexpresiva muñeca de pasarela; y eso lo sabe muy bien Luren Márquez, nuestra actual Miss Perú. A una semana de la gran final de Miss Universo en San Juan de Puerto Rico, evento en el que la comunicadora nos representará, la administradora de empresas afirma a Correo que una soberana de la belleza debe mostrar su esencia en su versión más auténtica y empoderada.

“Cuando te conviertes en una Miss, esa versión que desarrollas previa al concurso, y durante la preparación, es lo que vas a llevar a ofrecer como carta de presentación a la competencia”, dice la reina iqueña. “Hoy, las mujeres hemos demostrado que somos capaces de hacer diferentes actividades, ocupar diferentes puestos en la sociedad con mucho manejo y ser líderes, que es lo más importante”, agrega la también modelo.

¿Siempre soñaste con ser Miss Perú o fuiste madurando la idea con los años?

Cuando vivía en Ica miraba los concursos de belleza desde que tenía 7 u 8 años. En ese momento no lo veía exactamente como algo que quisiera, pero sí sentía admiración, pero a la vez lo imaginaba como algo inalcanzable. Sin embargo, el tiempo me preparó y me acercó a esto como un sueño palpable, Dije que, antes de llegar a esta posición, quería prepararme lo suficiente y evolucionar para llegar a la mejor versión de Luren para representar a mi país e ir en busca de la corona universal.

En esa preparación, ¿qué fue lo que más afinaste para el concurso?

Desde antes de ser designada Miss Perú, venía preparándome durante un año en el cuerpo, la energía y la proyección que quería llevar. Sin embargo, al ser designada, hablé con la directora, Jessica Newton, quien tiene una gran visión y estudia lo que la organización busca cada año al ser una experta en el tema. En base a eso empecé a pulir la pasarela para mejorarla, pero sobre todo te puedo decir que ha sido tener muchísima inteligencia emocional, que es lo que más se requiere en los concursos de belleza.

"Más allá de los ajuares, el rostro, la sonrisa o los tacones, lo más valioso que llevo para ofrecer al mundo y al universo es un corazón desnudo", dice Luren Márquez.

¿Consideras que los concursos de belleza han evolucionado?

Totalmente. Hoy, los concursos ya no buscan solo la representación de una mujer que se vea externamente bella y transmita emociones o sentimientos. Desde mi perspectiva, buscan a una mujer que pueda ser admirada desde su historia, que tenga voz para hablar, comprenda el impacto de su posición y deje un legado de valores y acciones que inspire a más mujeres.

¿Cómo es Luren fuera de las cámaras y del escenario?

Desde mi personalidad, soy una mujer muy alegre que se ríe y se burla de sus propias desgracias, porque creo que es la mejor manera de tomar todas las cosas en la vida, buenas y malas. Cuando me destituyeron, me hacía chistes para transformarlo en algo positivo, ya que de esa forma cambia tu energía, tu rostro y tu capacidad de encontrar soluciones.

Tu destitución y luego tu vuelta a la corona sorprendió a todos… Antes de fallecer, mi padre siempre me decía que en la vida todo tiene solución, menos la muerte. He vivido situaciones extremas, desde los momentos más bonitos hasta tener que dormir en mi carro al quedarme sin departamento tras emigrar y sin mi familia cerca; pero siempre supe que todo tenía solución.

Preferiste no contar la causa de la crisis con la organización Miss Perú.

La destitución fue un balde de agua fría y resultó inevitable que me afectara como a cualquiera que trabaja por lo que ama. Sin embargo, de inmediato lo tomé de manera positiva para transformar la oportunidad, aprender y fortalecer mi sueño, convencida de que si algo es para ti, nadie te lo quita. A unos días de la gran final de Miss Universo, ya lo que sucedió fue superado y no vale la pena recordarlo.

Esa actitud te ayudará en la competencia el próximo 24 de noviembre.

Más allá de los ajuares, el rostro, la sonrisa o los tacones, lo más valioso que llevo para ofrecer al mundo y al universo es un corazón desnudo. Quiero representar a todos los peruanos y hacer que se sientan orgullosos. Mi deseo es generar un impacto para que, independientemente del resultado, la gente recuerde que les enseñé a transformar las dificultades en oportunidades y felicidad, y que digan que gracias a Perú aprendieron a sonreír en todo momento.