A pocas semanas del inicio de 2027, las empresas peruanas y aquellas que operan en el país se preparan para un año que pondrá a prueba su capacidad de adaptación. A las exigencias de productividad y crecimiento se suman los posibles efectos del fenómeno El Niño (FEN), los cambios que trae la inteligencia artificial y la necesidad de contar con trabajadores preparados para nuevas formas de hacer negocios.

“Las empresas necesitan anticiparse a los riesgos y revisar qué tan preparadas están para responder a escenarios de incertidumbre. Esto implica identificar los procesos que no pueden detenerse, evaluar dónde la tecnología puede mejorar la productividad y asegurar que los equipos cuenten con las capacidades necesarias para afrontar los cambios”, señala Juan Arata, docente de la Carrera de Administración de la Universidad de Lima.

CONSEJOS. El docente recomienda que las empresas prioricen tres acciones antes de cerrar el año: aprobar y ensayar un plan de continuidad operativa, concentrar la inversión en uno o dos procesos que puedan generar mejoras medibles y financiar la capacitación del personal que ocupa puestos críticos.

“No hace falta transformar toda la organización de golpe. Lo importante es reconocer qué procesos son indispensables, dónde una inversión puede generar resultados y qué necesitan aprender los equipos para ponerla en práctica. La diferencia estará en llegar preparados, no en reaccionar cuando los problemas ya estén encima”, concluye la especialista.

DESAFIOS QUE LAS ORGANIZACIONES DEBEN CONSIDERAR

Especialista destaca cuatro desafíos que las organizaciones deben anticipar en el 2027

Revisar las operaciones ante el FEN. Las proyecciones de lluvias por encima de lo habitual durante el verano del 2027 obligan a revisar almacenes, rutas de distribución y proveedores.

Aprovechar la IA. En una empresa comercial, por ejemplo, permite actualizar inventarios, detectar productos próximos a agotarse y estimar la demanda a partir de las ventas anteriores

Nuevas demandas laborales. El análisis de datos, la automatización y la ciberseguridad figuran entre las competencias que ganan relevancia para la preparación de los equipos.

Fortalecer el liderazgo. También será importante escuchar a los equipos, distribuir responsabilidades y mantener una comunicación clara para responder oportunamente ante cualquier contingencia.

Estudio

El 63% de las organizaciones peruanas identifica la falta de talento especializado como la principal barrera para iniciar proyectos de inteligencia artificial.

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