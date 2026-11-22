El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Yheynner Hevert Llale Orillo, alias “Tuerto”, investigado por el presunto delito de hurto agravado, tras ser acusado de sustraer celulares y dinero a tres personas durante las actividades por la visita del papa León XIV a Chiclayo, el pasado 14 de noviembre.

La medida fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de Lambayeque, a través del fiscal adjunto provincial Dany Manuel Calderón Sánchez.

Hechos

Según la investigación fiscal, el imputado habría aprovechado la aglomeración de personas en los alrededores de la avenida José Balta para cometer tres hurtos entre las 7:30 y las 9:00 a. m. El primer caso ocurrió cerca de la sede del Reniec, donde habría sustraído un celular del bolsillo de un asistente.

Luego, en el cruce de las calles Elías Aguirre y la avenida José Balta, habría robado un teléfono Honor Pro y un monedero con S/ 100 a una mujer. En ambos casos, entregó los objetos a una presunta cómplice que escapó entre la multitud.

El tercer hecho se registró en la intersección de la calle María Yzaga con la avenida José Balta, donde habría sustraído un iPhone 17 del bolsillo de otro asistente. Tras ser descubierto, habría entregado el equipo a una mujer que huyó del lugar, pero fue retenido por los asistentes e intervenido por la Policía.

En la comisaría César Llatas Castro, los tres agraviados lo reconocieron por sus características físicas, entre ellas una afección ocular. Además, otras personas que denunciaron hechos similares lo señalaron como presunto responsable de los hurtos.