Cinco personas resultaron heridas durante un violento tiroteo registrado en la calle Los Eucaliptos, cerca del parque El Bosque, en la zona limítrofe de San Juan de Miraflores y Surco.

De acuerdo con las primeras versiones, el enfrentamiento comenzó cuando un sujeto desconocido se acercó a un grupo de ciudadanos venezolanos que consumía bebidas alcohólicas y abrió fuego.

Tras la balacera, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, mientras que el quinto fue llevado al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, dos de las víctimas serían transeúntes que se encontraban circunstancialmente en el lugar.

Los peritos de la Policía Nacional que llegaron a la escena encontraron hasta 49 casquillos de bala. Además, un vehículo estacionado en los alrededores terminó con varios impactos de proyectil.

Un total de 49 casquillos de bala encontrados en la calle Los Eucaliptos, inmediaciones del parque El Bosque, límite entre San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, donde se registró una balacera que dejó cinco heridos. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Un total de 49 casquillos de bala encontrados en la calle Los Eucaliptos, inmediaciones del parque El Bosque, límite entre San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, donde se registró una balacera que dejó cinco heridos. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Un total de 49 casquillos de bala encontrados en la calle Los Eucaliptos, inmediaciones del parque El Bosque, límite entre San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, donde se registró una balacera que dejó cinco heridos. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del enfrentamiento, sin descartar que se trate de una disputa entre grupos rivales.

Por su parte, los vecinos manifestaron su preocupación por los constantes hechos de violencia en el sector y cuestionaron la falta de patrullaje de Serenazgo debido a que la zona se encuentra entre dos distritos.