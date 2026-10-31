La producción de papa en Perú enfrenta una amenaza fitosanitaria que comprometería unas 125 mil hectáreas de cultivo y generar pérdidas potenciales de hasta $ 109 millones, según estima el Centro Internacional de la Papa (CIP).

El riesgo de la presencia del insecto Bactericera cockerelli afectaría el 17.05% de la producción nacional.

Según Rubén Carrasco, director ejecutivo de CultiVida, en los campos de cultivo más afectados, las pérdidas podrían llegar hasta el 100% de la cosecha.

Manifestó que la sanidad vegetal es fundamental para proteger la producción y la economía de los agricultores, sobre todo los pequeños, por lo que resulta indispensable reforzar el monitoreo de los campos y promover el Manejo Integrado de Plagas para reducir los riesgos.

Expansión

El insecto fue identificado inicialmente en Huancabamba, Piura, en 2021, luego se extendió hacia el sur, hasta Áncash. Las zonas que podrían enfrentar un eventual avance de este insecto están Huánuco, Junín y Pasco.

“El insecto se alimenta de la planta y transmite patógenos asociados al complejo de la punta morada y a la enfermedad conocida como papa manchada o zebra chip. Altera el crecimiento de la planta, reduce el rendimiento y disminuye la calidad de los tubérculos”, precisó Carrasco.

Señaló que el insecto preocupa por su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Se le detectó hasta los 3.300 metros sobre el nivel del mar y puede sobrevivir a temperaturas de entre 2 °C y 3 °C.

Frente a ello, algunos agricultores pasaron de tres a quince las aplicaciones de plaguicidas por campaña, que sube los costos, que a su vez afectará la oferta y presionará los precios en el mercado de abasto.