El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) activó un Protocolo de Atención de Emergencias para garantizar la continuidad del comercio exterior peruano durante el Fenómeno El Niño. La medida fue anunciada por el ministro Rogers Valencia durante una sesión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y Alerta Temprana del Comercio Exterior.

“El fenómeno El Niño ya está con nosotros y se comienzan a sentir sus efectos”, advirtió Valencia, quien añadió que por ese motivo “debemos dar carácter de urgencia y emergencia a las actividades que tenemos programadas”. El gobierno estima que el evento climático tendrá una magnitud extraordinaria hasta inicios del 2027.

El protocolo establece el monitoreo de los principales corredores logísticos del país y una cartera de más de 60 productos de exportación distribuidos en 15 de las 25 regiones peruanas. El objetivo es detectar a tiempo los riesgos que comprometan la producción, el transporte y la continuidad de las operaciones comerciales.

Articulación

La estrategia contempla tres ejes: monitoreo preventivo, atención de emergencias y reactivación económica. Para su implementación, el Mincetur activó una red de asistencia con puntos de contacto en entidades públicas y el sector privado, con la participación de los ministerios de Desarrollo Agrario, Transportes, Producción y Defensa.

El anuncio llega en un momento de auge para las exportaciones peruanas. En 2025, el país registró ventas al exterior por 90,000 millones de dólares, impulsadas por los altos precios internacionales del cobre y el oro, así como por el crecimiento de la agroexportación. Para 2026, las proyecciones apuntan a 110,000 millones de dólares.

El Fenómeno El Niño genera lluvias intensas e inundaciones en la costa norte, y sequía en la sierra sur y la Amazonía, afectando tanto la producción agrícola como la infraestructura vial del país.