El consejo de administración de Petroperú buscará vender una participación minoritaria de la empresa a principios del próximo año, según adelantó su presidente, Oliver Stark, en entrevista a Bloomberg.

La Ley 30130 (2013) autoriza al Estado incorporar la participación de privados en el accionariado de Petroperú. Puede vender o emitir hasta el 49% del capital social.

Stark informó, además, que la petrolera está en camino de obtener su primer beneficio anual desde el 2021, año en que se acentuó su problema financiero, durante la gestión del entonces gerente general de la empresa, Hugo Chávez.

“Si alguien se presenta mañana interesado en participar en Petroperú, será bienvenido. Encontramos a la empresa en modo supervivencia. Es una locura”, precisó.

Stark dijo que se prevé cerrar el año con una ganancia neta de unos $ 350 millones, la mayor desde al menos 2016.

“Proinversión, está buscando inversionistas que aporten capital y experiencia en gestión a las unidades de negocio de Petroperú, pero los activos seguirán siendo propiedad de la empresa. Esta es y seguirá siendo una empresa propiedad del Estado peruano”, afirmó.

Reservas

De otro lado, según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2025, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), las reservas totales de gas natural de Perú disminuyó 65% (2013- 2025).

Al respecto, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) precisó que la reducción no significa que se haya agotado el potencial gasífero del país porque existen recursos por explorar y evaluar.

De allí que destacó la importancia de fortalecer la actividad exploratoria y desarrollar nuevas fuentes de suministro para atender la demanda energética futura.

“Es fundamental recuperar la exploración, atraer nuevas inversiones y desarrollar proyectos que permitan asegurar la disponibilidad de este recurso en el largo plazo”, demandó Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.