Un huaico y el deslizamiento de un talud provocaron la interrupción de aproximadamente 140 metros de la carretera Federico Basadre, a la altura de la localidad de Santa Rosa, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, informó a RPPque Provías Nacional desplegó nueve máquinas para remover aproximadamente 80 000 metros cúbicos de lodo y rocas acumulados tras la emergencia.

El ministro del MTC indicó que el deslizamiento se produjo durante la madrugada del domingo y que las labores de limpieza con maquinaria pesada se iniciaron aproximadamente a las 2:00 a.m. de ese mismo día.

“Logramos aperturar en horas de la tarde de ayer domingo un paso para rehabilitar el tránsito de manera restringida. Sin embargo, en horas de la tarde volvieron a ocurrir deslizamientos en la zona; hemos perdido este paso y hemos dispuesto mayor cantidad de maquinarias”, sostuvo.

Los trabajos se desarrollan de manera ininterrumpida, durante las 24 horas, en dos frentes: uno en el lado de Ucayali y otro en el sector de Tingo María. Además, se están trasladando luminarias para facilitar las labores de la maquinaria durante la noche.

Por otra parte, Tangherlini señaló que el MTC ejecuta acciones de prevención y respuesta para hacer frente a los posibles daños que generen las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Como parte de estas acciones, se ha dispuesto maquinaria propia y alquilada en zonas identificadas como puntos críticos para el tránsito en las carreteras nacionales. Además, a través de Provías Descentralizado, se proporcionará combustible a los gobiernos regionales y locales para que puedan operar sus propios equipos durante las emergencias.

Asimismo, se han habilitado corredores marítimos humanitarios, entre ellos la ruta Callao-Paita, cuyo primer viaje hizo posible el traslado de 20 puentes modulares.

“Es otro de los mecanismos que estamos implementando desde el MTC en caso de que ocurran afectaciones en la vía que requieran la colocación inmediata de estos puentes y poder habilitar de manera rápida la transitabilidad en las vías”, expresó.

Tangherlini también indicó que el Gobierno mantiene coordinaciones con las empresas privadas encargadas de administrar las vías, ante los posibles efectos de las lluvias en la zona norte del país.

“Ellos estarían actuando básicamente en aquellas carreteras concesionadas en el norte, como la Autopista del Sol e IIRSA Norte también”, afirmó.

Sobre la coordinación con las autoridades regionales y municipales ante el próximo cambio de gestión, Tangherlini señaló que el Ejecutivo mantiene conversaciones tanto con los funcionarios en ejercicio como con los gobernadores y alcaldes electos. El objetivo, precisó, es garantizar la continuidad del trabajo conjunto durante el periodo más crítico del fenómeno El Niño.

“Por ejemplo, el día de hoy yo he estado acompañado con el gobernador de Ucayali en la zona del derrumbe y ellos nos están ofreciendo también maquinaria para poder incrementar el volumen de material que podamos retirar de la carretera, de estos 140 metros”, indicó.

Un reciente estudio del Cenepred identificó 20 pasos a desnivel y 43 puentes que estarían en riesgo ante el fenómeno El Niño. Al respecto, Tangherlini aseguró que el Ejecutivo dispone de motobombas e hidrojets para responder ante eventuales inundaciones, así como de maquinaria destinada a restablecer el tránsito en las vías afectadas.

Estas medidas se articulan a través de la Comisión de Alto Nivel de Gestión de Riesgos y Desastres, que reúne a representantes de los sectores de Transportes, Defensa, Salud y Vivienda, entre otras instituciones.

El ministro explicó que, debido a la etapa en la que se encuentra el fenómeno, el sector enfoca sus esfuerzos en acciones de preparación y respuesta, pues ya no es posible ejecutar trabajos preventivos.

Entre las zonas consideradas vulnerables, Tangherlini mencionó el tramo Atico-Ocoña de la carretera Panamericana Sur, en la región Arequipa, donde se registran frecuentes deslizamientos.

“Hubo la disposición a través de la Presidencia de contar con maquinaria cautiva en esta zona. Nosotros en la zona de la planchada, que es una zona que está muy cerca de este punto, tenemos maquinaria y es por eso que los derrumbes que están en esta zona se están atendiendo en un lapso máximo de tres horas, pudiendo rehabilitar el tránsito de manera rápida”, enfatizó.

Tangherlini señaló que también se ha previsto la disponibilidad de puentes modulares para atender eventuales emergencias: 20 serán destinados a la zona norte del país, mientras que se contará con una cantidad adicional para las regiones del sur.