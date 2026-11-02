El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene ocho de sus diez clínicas móviles inoperativas, pese a que fueron adquiridas para brindar atención médica durante epidemias, desastres naturales y otras emergencias. Las unidades, compradas en 2018 por aproximadamente US$16,8 millones, presentan deterioro y falta de mantenimiento, según una investigación del programa Cuarto Poder.

El reportaje documentó que los módulos permanecen en instalaciones de Lima y Piura, algunos con estructuras oxidadas, componentes dañados y equipamiento médico faltante.

La situación cobra relevancia ante las fuertes lluvias asociadas al fenómeno El Niño, especialmente en el norte del país, donde estos establecimientos móviles podrían reforzar la capacidad de atención sanitaria.

Clínicas móviles del Minsa permanecen deterioradas en Lima y Piura

Las diez unidades fueron adquiridas a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), con la finalidad de trasladar servicios médicos hacia zonas afectadas por emergencias.

Según la investigación, los módulos fueron utilizados temporalmente durante la pandemia de COVID-19, pero comenzaron a quedar fuera de operación de manera progresiva desde 2022.

Cuarto Poder encontró unidades expuestas a la intemperie en terrenos del Instituto Nacional de Salud, en Chorrillos, y del centro de salud San Pedro, en Carabayllo.

Los módulos presentaban corrosión en rampas hidráulicas, elevadores para pacientes, pisos y sistemas de ventilación. Algunas estructuras incluso estaban sostenidas con maderas y ladrillos colocados de manera improvisada.

Módulos de Piura están fuera de servicio durante emergencia por lluvias

En Piura, el reportaje identificó unidades deterioradas en el Hospital Santa Rosa II y el Hospital de Apoyo de Paita.

Las imágenes mostraron techos dañados, estructuras oxidadas y ventanas cubiertas con plásticos. Algunos espacios habían sido utilizados para almacenar objetos en desuso.

El estado de estas clínicas móviles coincide con las emergencias provocadas por las lluvias en Piura y Tumbes, regiones donde las autoridades mantienen medidas de prevención ante inundaciones y enfermedades asociadas a las precipitaciones.

Minsa reconoce pérdida de equipos biomédicos y anuncia acciones legales

El titular de la DIGERD, Julio Mijichich, reconoció ante el programa dominical que una parte del equipamiento médico adquirido con los módulos no pudo ser localizada durante las inspecciones de inventario.

Según el reportaje, el funcionario señaló que alrededor del 30 % de los bienes revisados figura como faltante y anunció acciones legales para determinar las responsabilidades por su custodia.

Entre los bienes no localizados se mencionan equipos destinados a la atención médica, incluidos dispositivos de oxigenoterapia y otros implementos biomédicos.

El Ministerio de Salud anunció acciones para esclarecer la pérdida de equipos y establecer posibles responsabilidades.