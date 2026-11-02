Dos jóvenes de 19 años resultaron heridos luego de que el automóvil en el que viajaban se despistara y chocara contra una cuneta en el kilómetro 74+800 de la Carretera Central, tramo La Oroya–Jauja, a la altura del sector de Miraflores, distrito de Paccha.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde del domingo 1 de noviembre, cuando un vehículo Kia Rio de color plata, con placa T2S-237, conducido por Farid Piero Huaroc Castro (22), perdió el control por causas que todavía son materia de investigación.

Producto del impacto, se activaron las bolsas de aire del automóvil, cuya parte delantera terminó con daños materiales de consideración.

Los pasajeros heridos fueron identificados como Jean Paul Alejandro Ramos Espinoza (19), quien presentó una contusión en la cabeza, y Anthony Roy Yangali Pérez (19), quien sufrió un traumatismo ocular.

Heridos fueron trasladados al hospital de Jauja

Tras recibir la alerta, efectivos del Destacamento de Protección de Carreteras de Acolla acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes del vehículo accidentado. Ambos jóvenes fueron evacuados al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, donde recibieron atención médica por las lesiones ocasionadas durante el despiste.

Por su parte, la unidad fue trasladada a la Comisaría de Jauja para las diligencias correspondientes. La Policía Nacional continuará con las investigaciones y los peritajes técnicos para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.