Lo que debía ser una jornada de recogimiento y recuerdo terminó en un violento enfrentamiento en el cementerio de Saños Grande, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo.

Durante las celebraciones por el Día de los Difuntos, un grupo de visitantes protagonizó una gresca en el interior del camposanto, donde intercambiaron golpes y utilizaron botellas durante el altercado.

La pelea se produjo ante la presencia de numerosas familias, incluidos menores de edad, que habían acudido al cementerio para visitar las tumbas de sus seres queridos.

El incidente generó preocupación entre los asistentes, quienes alertaron a la Policía Nacional sobre los hechos de violencia. Tras recibir el aviso, efectivos policiales llegaron al lugar para intervenir.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el enfrentamiento y si se registraron personas heridas o detenidas.