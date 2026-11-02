Las fuertes lluvias en Tumbes provocaron la activación de las quebradas La Capitana y Cabuyal desde el domingo 1 de noviembre, en medio de las emergencias que afectan al norte del Perú por las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

La quebrada La Capitana figura entre los seis cauces activados en la provincia de Tumbes, situación que ha afectado la transitabilidad en la vía que conecta Corrales con Rica Playa.

Por su parte, la activación de la quebrada Cabuyal, en el distrito de Pampas de Hospital, ocasionó daños en plantaciones de limón del caserío La Angostura.

Pese a las emergencias por lluvias, la mayoría de instituciones educativas públicas de Tumbes continúa desarrollando clases presenciales.

Aproximadamente el 85 % mantiene esta modalidad, mientras que el 15 % ha pasado temporalmente a clases virtuales.

Autoridades mantienen vigilancia ante nuevas lluvias

La situación también afecta a otras zonas de Tumbes, donde se han reportado aniegos y desbordes de ríos.

En Aguas Verdes, el desborde del río Zarumilla ha afectado especialmente a los sectores Puerto Perú y ampliación Tomás Arizola, según los reportes recibidos.

Ante este escenario, las autoridades mantienen la vigilancia de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, mientras se evalúan las medidas necesarias para proteger a la población y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.