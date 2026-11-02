El Ministerio de Salud (Minsa) instalará un hospital de campaña con capacidad de entre 80 y 120 camas en Tumbes, como parte de las medidas preventivas frente a las intensas lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

El ministro de Salud, Luis Dyer, viajó la noche del domingo 1 de noviembre a la región para coordinar el montaje del establecimiento temporal con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes y el Gobierno Regional.

Según explicó en declaraciones recogidas por la Agencia Andina, el equipamiento ya había sido enviado a Tumbes y se encontraba listo para iniciar su instalación.

Hospital de campaña atenderá dengue, leptospirosis y golpes de calor

El titular del Minsa precisó que los hospitales de campaña estarán destinados principalmente a la atención de pacientes con dengue, leptospirosis y golpes de calor, tres problemas de salud que requieren especial vigilancia durante las emergencias climáticas.

Dyer señaló que cada instalación contará con entre 80 y 120 camas, además de 30 a 50 sillones de hidratación, destinados a pacientes que necesiten tratamiento y vigilancia médica.

El objetivo, explicó, es evitar que los hospitales convencionales queden saturados por enfermedades asociadas a las condiciones climáticas y puedan continuar atendiendo otras emergencias médicas, como intervenciones quirúrgicas.

Hospital temporal funcionará en el Coliseo Mariscal Cáceres

En declaraciones a RPP, el ministro informó que el hospital de campaña de Tumbes será instalado en el Coliseo Mariscal Cáceres.

La elección responde a su ubicación en una zona elevada, considerada menos expuesta a inundaciones, así como a su cercanía al Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez.

Dyer precisó que el recinto cuenta con agua, electricidad, servicios higiénicos y un espacio techado para albergar la infraestructura sanitaria.

Además, anunció que se reforzará la atención del Hospital Regional II-2 Jamo, de manera que ambos establecimientos puedan responder a las necesidades médicas de la población durante la emergencia.

Piura tiene 90 % de avance en instalación de hospital de campaña

El ministro informó que la estrategia sanitaria también contempla hospitales de campaña en otras regiones expuestas a los efectos del fenómeno El Niño.

Según detalló en América Televisión, la instalación del hospital temporal de Piura registraba un avance del 90 %.

Asimismo, anunció que se implementarán establecimientos similares en La Libertad y Áncash, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante las emergencias.

Minsa reporta 84 mil casos de dengue y avance de vacunación en Tumbes

Durante sus declaraciones, Dyer informó que se habían registrado aproximadamente 84.000 casos de dengue, de los cuales unos 78.000 pacientes recibieron el alta, según las cifras proporcionadas por el ministro.

Respecto a la vacunación, indicó que el sector dispone de alrededor de medio millón de dosis y que 78.000 personas de entre 10 y 20 años habían sido vacunadas.

En Tumbes, señaló que la vacunación contra el dengue alcanzaba un 47 % de avance en los distritos declarados en emergencia.

El ministro también mencionó un progreso de 27 % respecto de un indicador que, según dijo, estaba en 5 % al inicio de la gestión. No precisó en la declaración reproducida el ámbito exacto al que corresponde este último porcentaje.

Minsa evalúa transporte aéreo y marítimo para asegurar medicamentos

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Salud también verifica las rutas de abastecimiento de medicamentos hacia Tumbes.

Dyer indicó a RPP que se evalúan alternativas de transporte aéreo y marítimo ante la posibilidad de que las fuertes lluvias provoquen bloqueos en las carreteras.

El objetivo es mantener el suministro de productos médicos y garantizar la continuidad de los servicios de salud mientras persista la emergencia.

Estas medidas se desarrollan en un contexto de crecidas de ríos e inundaciones en Tumbes, donde se ha reportado el desborde del río Zarumilla en sectores del distrito de Aguas Verdes.