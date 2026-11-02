La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó este lunes 2 de noviembre que se tiene previsto un nuevo episodio de lluvias muy fuertes en las regiones Tumbes y Piura para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en el contexto de las emergencias asociadas al fenómeno El Niño.

Durante una visita a la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, la mandataria señaló que el Gobierno se encuentra movilizado para atender las consecuencias de las precipitaciones y preparar las acciones de respuesta ante los próximos eventos.

Tumbes registró un segundo pulso de lluvias intensas

La jefa de Estado informó que Tumbes registró el domingo 1 de noviembre un segundo episodio de precipitaciones fuertes, al que denominó segundo pulso de lluvias.

“Ayer hemos tenido, y así se denomina científicamente, el segundo pulso de lluvias, el segundo evento de precipitaciones fuertes en Tumbes”, declaró la mandataria.

El anuncio de nuevas precipitaciones para el 7 y 8 de noviembre se produce mientras las autoridades mantienen la vigilancia por los efectos de las lluvias recientes en el norte del país.

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Gobierno anuncia movilización ante próximo episodio de lluvias

Fujimori aseguró que el Ejecutivo y las autoridades de los distintos niveles de gobierno continuarán coordinando acciones para atender la emergencia.

“Como Gobierno y todas las autoridades estaremos en plena movilización y por supuesto también los ciudadanos”, expresó desde el COEN.

En la reunión participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, presidente de la comisión nacional encargada de coordinar las acciones frente al fenómeno El Niño; y la jefa encargada del Senamhi, Grinia Ávalos Roldán.

También estuvieron presentes el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez Guerrero.