Los senadores y diputados del Congreso de la República del Perú inician hoy, lunes 2 de noviembre, la semana de representación parlamentaria, que se extenderá hasta el viernes 6. Durante este periodo, los legisladores deberán realizar actividades en las regiones para mantener contacto directo con la ciudadanía y atender sus principales demandas.

La jornada comprende a los 60 senadores y 130 diputados que integran el Parlamento bicameral y forma parte de las obligaciones establecidas en los reglamentos de ambas cámaras.

¿Qué actividades realizarán los congresistas durante la semana de representación?

De acuerdo con el inciso f del artículo 26 de los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, los parlamentarios deben destinar cinco días laborables continuos al mes a desarrollar actividades de representación fuera de la sede legislativa.

Durante este periodo, los congresistas tienen la responsabilidad de atender denuncias ciudadanas debidamente sustentadas y documentadas, fiscalizar la actuación de las autoridades y contribuir a la intermediación entre la población, las organizaciones sociales y las entidades del Poder Ejecutivo.

Asimismo, deben informar regularmente sobre las actividades y gestiones realizadas como parte de su función parlamentaria.

¿Cuándo será la próxima semana de representación?

La última semana de representación de la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2026-2027 está programada del lunes 14 al viernes 18 de diciembre.

Estas jornadas buscan mantener la comunicación entre los representantes del Congreso y la ciudadanía, así como facilitar la identificación de problemas y necesidades que puedan ser atendidos mediante las funciones de fiscalización, representación y legislación.