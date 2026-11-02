Hernán Araníbar Dueñas (61) fue denunciado por presuntamente ofrecer puestos de trabajo en el Congreso a cambio de pagos de hasta S/15 mil. Según un reportaje de “Punto Final”, el hombre se presentaba como asesor legislativo y aseguraba tener una estrecha relación con el diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación, para dar credibilidad a sus supuestas gestiones. Los empleos ofrecidos tenían remuneraciones de entre S/5.500 y S/10.500 mensuales.

Una de las denunciantes afirmó que entregó S/1.740 por trámites relacionados con una contratación y recibió un contrato de locación de servicios. Otra persona aseguró que pagó S/15.000 por un supuesto puesto de subjefe de seguridad y una oferta laboral para su esposa.

De acuerdo con el reportaje, Araníbar citaba a los interesados en el Parlamento y les ofrecía recorridos por sus instalaciones. La División de Estafas de la Dirincri lo intervino cuando llegó al Congreso acompañado de uno de los denunciantes. El hombre negó haber recibido dinero y rechazó las acusaciones.

Por su parte, Harvey Colchado negó tener algún vínculo con Araníbar y sostuvo que este habría utilizado su nombre para engañar a personas que buscaban empleo. El legislador recordó que no se debe pagar por acceder a un puesto en una entidad pública y que las contrataciones deben realizarse mediante canales oficiales.

El reportaje también indicó que Araníbar registra denuncias anteriores por presuntas ofertas laborales en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Municipalidad de Lima.