Las canciones de los animes y videojuegos que marcaron la infancia de toda una generación volverán a escucharse en Lima con “Super Animatissimo 90’s”, un concierto que reunirá temas musicales de series como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, Sailor Moon y Pokémon, además de videojuegos como Super Mario 64 y Final Fantasy.

El espectáculo se realizará el sábado 12 de diciembre, a las 8:00 p.m., y el domingo 13 de diciembre, a las 4:00 p.m., en el Teatro NOS PUCP, ubicado en la avenida Camino Real 1037, en San Isidro. Las entradas se encuentran a la venta a través de Teleticket.

La agrupación Animatissimo presentará una versión renovada de su concierto dedicado a las bandas sonoras de los años noventa, esta vez con un formato de octeto y arreglos de música de cámara. La propuesta busca recuperar las melodías que acompañaron a quienes crecieron viendo anime y jugando en consolas y máquinas recreativas.

¿Qué canciones de anime se escucharán en Super Animatissimo 90’s?

El repertorio incluirá “Pegasus Fantasy”, conocida canción de apertura de Los Caballeros del Zodiaco, así como melodías de Sailor Moon, Dragon Ball Z, Digimon Adventure y Pokémon.

También se interpretarán composiciones de Neon Genesis Evangelion, Card Captor Sakura, Rurouni Kenshin y La princesa Mononoke, producciones de animación japonesa que forman parte de la programación musical anunciada.

A diferencia de las versiones originales, las piezas serán interpretadas mediante arreglos instrumentales para ocho músicos, con una propuesta de cámara que adapta las composiciones de estas series.

Videojuegos como Super Mario, Final Fantasy y Zelda también estarán presentes

Los aficionados a los videojuegos también encontrarán música de títulos que marcaron la década de los noventa, entre ellos Super Mario 64, Final Fantasy, Street Fighter II y Top Gear.

El programa incluirá además composiciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Castlevania: Symphony of the Night, Age of Empires II y Rockman X4.

El espectáculo está dirigido tanto a quienes conocieron estas bandas sonoras durante su infancia y adolescencia como a nuevas generaciones interesadas en la música de anime y videojuegos.

¿Dónde comprar entradas para Super Animatissimo 90’s en Lima?

Las entradas para las dos funciones están disponibles en la plataforma Teleticket, mediante la página oficial del espectáculo.

El concierto se realizará en el Teatro NOS PUCP, en San Isidro. La primera presentación será el sábado 12 de diciembre a las 8:00 p. m., mientras que la segunda está programada para el domingo 13 a las 4:00 p. m.

Los interesados pueden consultar los sectores, precios y disponibilidad de entradas directamente en la plataforma de venta.