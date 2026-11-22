El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ha generado oportunidades para los ciberdelincuentes que buscan engañar a los jugadores mediante páginas de venta falsas, promociones inexistentes y descargas que contienen programas maliciosos.

Estas estafas pueden provocar pérdidas económicas, robo de contraseñas, acceso no autorizado a cuentas personales e instalación de software malicioso en computadoras y otros dispositivos.

La compañía de ciberseguridad ESET Latinoamérica advierte que los delincuentes aprovechan el interés por el videojuego para distribuir archivos fraudulentos y crear páginas que imitan las tiendas oficiales. Algunas incluso utilizan imágenes, logotipos y mensajes de urgencia para convencer a los usuarios de realizar pagos.

¿Cuáles son las estafas más frecuentes relacionadas con GTA 6?

Uno de los principales riesgos son las páginas web que prometen conseguir el videojuego a precios considerablemente inferiores a los habituales. Estos sitios pueden solicitar pagos mediante criptomonedas o tarjetas de regalo, mecanismos que dificultan recuperar el dinero cuando se descubre el engaño.

Otra modalidad consiste en ofrecer supuestas versiones filtradas para PC, archivos de instalación gratuitos o programas que prometen desbloquear funciones especiales. Según los investigadores de ESET, algunas de estas descargas contienen programas diseñados para robar información, permitir el acceso remoto a los equipos o dañar sus archivos.

También circulan enlaces que prometen acceder a contenidos exclusivos mediante sitios que reproducen la apariencia visual de Rockstar Games, desarrolladora de GTA 6. Sin embargo, una página con diseños profesionales o imágenes oficiales no garantiza que sea legítima.

Siete consejos para evitar estafas al comprar o descargar GTA 6

1. Compra únicamente en tiendas oficiales.

Antes de adquirir el videojuego, ingresa directamente a PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store o comercios reconocidos. Evita comprar desde enlaces desconocidos enviados por correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

2. Desconfía de descuentos demasiado elevados.

Si encuentras GTA 6 a un precio muy inferior al habitual, compara la oferta con los canales oficiales. Los mensajes que anuncian unidades limitadas o descuentos disponibles solo durante unos minutos pueden utilizarse para presionar a los compradores.

3. Investiga la tienda antes de pagar.

Comprueba que el comercio tenga información de contacto, condiciones de compra y políticas de devolución. También es recomendable buscar opiniones independientes. Las reseñas publicadas dentro de una misma página pueden ser falsas.

4. Utiliza métodos de pago seguros.

Prioriza tarjetas bancarias u otros medios que ofrezcan mecanismos de protección al comprador. Ten especial cuidado con vendedores desconocidos que exigen pagos exclusivamente mediante criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias difíciles de revertir.

5. Verifica las versiones disponibles del videojuego.

Rockstar Games lanzó GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Antes de descargar cualquier supuesta versión para PC o dispositivos móviles, comprueba que exista un anuncio oficial. Lo mismo se aplica a ofertas de betas, demos o programas especiales.

6. Mantén actualizados tus dispositivos.

Instala las actualizaciones del sistema operativo, navegador y programas de seguridad. No ejecutes archivos desconocidos que prometan instalar GTA 6 gratuitamente, desbloquear contenido o modificar el videojuego.

7. Actúa rápidamente si sospechas de una estafa.

Si ingresaste información bancaria en una página sospechosa, comunícate con tu banco. Si descargaste un archivo peligroso, analiza el dispositivo con una herramienta de seguridad y cambia tus contraseñas desde otro equipo confiable. También debes cerrar las sesiones abiertas de las cuentas afectadas.

¿Qué hacer si descargaste un archivo falso de GTA 6?

Si ejecutaste un instalador de procedencia desconocida, evita volver a abrirlo y realiza un análisis de seguridad del dispositivo. Algunos programas maliciosos pueden permanecer activos sin mostrar señales evidentes.

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, advierte que los especialistas identificaron campañas que utilizan archivos supuestamente completos del juego como señuelo para distribuir malware.

Si el archivo comprometió alguna cuenta, cambia sus contraseñas desde un dispositivo seguro, activa la autenticación de dos factores cuando esté disponible y revisa si existen accesos desconocidos.

En caso de haber realizado un pago, conserva capturas de pantalla, correos electrónicos y comprobantes de la transacción. Estos documentos pueden resultar útiles para presentar un reclamo ante la entidad financiera correspondiente.

Black Friday: cuidado con las falsas promociones de GTA 6

La proximidad del Black Friday, que se celebrará el 27 de noviembre, representa otro contexto que los estafadores podrían aprovechar para difundir supuestos descuentos del videojuego.

Los riesgos no afectan únicamente a los jugadores. Padres, familiares y personas que buscan adquirir GTA 6 como regalo también pueden encontrarse con páginas fraudulentas que ofrecen paquetes especiales, versiones inexistentes o precios excesivamente bajos.

Por ello, antes de aprovechar una promoción, lo recomendable es comprobar quién vende el producto, verificar su compatibilidad con la consola y confirmar que la compra se realiza mediante una plataforma confiable.