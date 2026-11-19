El creciente uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) está acelerando la productividad de las empresas. Sin embargo, su implementación sin protocolos de seguridad adecuados puede exponer información confidencial, propiedad intelectual y datos personales.

Según el informe Cost of a Data Breach 2026, elaborado por Ponemon Institute y publicado por IBM, una de cada cuatro filtraciones de datos de origen malicioso fue facilitada por inteligencia artificial, lo que representa un aumento del 56 % respecto al año anterior.

Estos incidentes, relacionados principalmente con la suplantación de identidad mediante deepfakes, programas maliciosos y phishing, generaron pérdidas promedio de US$6 millones, frente al promedio global de US$4,99 millones.

Uso de inteligencia artificial sin autorización incrementa los riesgos

El estudio, que analizó a 602 organizaciones afectadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026, identificó incidentes vinculados al uso de herramientas de inteligencia artificial sin autorización corporativa, conocido como shadow AI, en el 43 % de ellas, frente al 20 % del año anterior.

Asimismo, el 92 % de las organizaciones que sufrieron incidentes relacionados con IA carecía de controles de acceso adecuados para estas herramientas.

Ante este escenario, la compañía de soluciones tecnológicas SoftwareOne presentó seis recomendaciones para fortalecer la seguridad de la información empresarial.

Seis recomendaciones para proteger los datos empresariales al utilizar IA

1. Establecer políticas de uso de inteligencia artificial

Las empresas deben establecer reglas claras sobre qué información puede compartirse con herramientas de IA y restringir el acceso a datos sensibles, como estados financieros, códigos fuente y registros de clientes.

También se recomienda utilizar soluciones corporativas cuyos términos de servicio garanticen que la información empresarial no será utilizada para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

2. Clasificar la información confidencial

Antes de conectar herramientas de inteligencia artificial a repositorios corporativos, las organizaciones deben clasificar sus archivos, establecer niveles de confidencialidad y definir permisos de acceso según las funciones de cada trabajador.

3. Reforzar la seguridad de los datos en la nube

Las empresas deben implementar mecanismos de cifrado para proteger la información almacenada y transferida a través de plataformas como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud.

Además, se recomienda establecer políticas de respaldo y retención de información, así como utilizar claves de cifrado administradas por la propia organización.

4. Identificar las herramientas de IA utilizadas por los trabajadores

Mantener un inventario actualizado de aplicaciones y licencias permite detectar el uso de herramientas no autorizadas.

Asimismo, es importante revisar las condiciones de privacidad y los acuerdos de procesamiento de datos de cada proveedor tecnológico.

5. Capacitar al personal para identificar fraudes digitales

Según IBM, el phishing fue por cuarto año consecutivo el mecanismo inicial de ataque más frecuente, mientras que las suplantaciones mediante deepfakes representaron el 45 % de los ataques facilitados por IA.

La capacitación debe permitir que los trabajadores reconozcan correos electrónicos fraudulentos, audios manipulados y videos falsos, además de fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías.

6. Evaluar la seguridad de los proveedores de inteligencia artificial

Las organizaciones que desarrollan o integran modelos de terceros deben verificar la seguridad de sus aplicaciones, interfaces de programación (API) y fuentes de información.

De acuerdo con el informe de IBM, los ataques dirigidos contra los propios modelos de inteligencia artificial, como la inyección de instrucciones maliciosas o prompt injection, generaron pérdidas promedio de US$5,89 millones por incidente.

Juan David Zuluaga, líder de SoftwareOne para Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, destacó la importancia de implementar herramientas corporativas seguras, establecer reglas de uso y supervisar qué información sale de las organizaciones.