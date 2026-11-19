La Dirección Regional de Educación (DRE) de Tumbes confirmó el adelanto del cierre del año escolar 2026 para este viernes 20 de noviembre, como medida preventiva ante la posible intensificación de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

La disposición fue establecida mediante la Resolución N.° 005-2026-GRT-DRET-DGP-D, que busca salvaguardar la integridad de los escolares frente al riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones.

La medida comprende a cerca de 700 instituciones educativas públicas de la región, donde estudian más de 70 mil alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria.

Escolares cruzan quebradas para asistir a clases en Tumbes

Las lluvias de fuerte a extrema intensidad que se registran en Tumbes han incrementado los riesgos para los estudiantes, especialmente en las localidades rurales.

En los últimos días, escolares de localidades como Casitas, Bigotes y El Limón tuvieron que cruzar caudalosas quebradas para llegar a sus centros educativos y cumplir con sus últimas jornadas de clases.

Ante este escenario, las autoridades educativas dispusieron adelantar la culminación del año escolar como medida de prevención.

¿Cuándo terminan las clases en los colegios privados de Tumbes?

A diferencia de las instituciones educativas públicas, la mayoría de los colegios privados de Tumbes tiene previsto culminar el año escolar el viernes 4 de diciembre.

Según indicaron directores de estos centros educativos, la fecha responde a un acuerdo adoptado por la mayoría de las instituciones privadas.

Supervisan entrega de alimentos en colegios públicos de Tumbes

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), supervisó la distribución de alimentos destinados a los desayunos escolares en 369 instituciones educativas públicas de la región.

Este servicio beneficia a cerca de 38 mil niños y niñas de los niveles de inicial y primaria.

Asimismo, se desarrollan jornadas de capacitación dirigidas a padres de familia y docentes para fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles inundaciones.

El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027

Según el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y se debilitaría progresivamente hasta julio del mismo año.

El organismo también advirtió que los ríos Tumbes y Piura presentarían caudales muy superiores a sus valores normales.