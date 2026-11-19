Delfines y aves marinas fueron encontrados muertos a lo largo del litoral del distrito de Samuel Pastor en la provincia de Camaná, situación que obligó a realizar labores de limpieza para retirar los cuerpos y evitar que permanezcan en las playas, donde podrían generar problemas de contaminación y afectar la salud de las personas.

El personal de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor intervino en diferentes sectores de la costa con apoyo de maquinaria pesada para recoger los animales muertos. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados y sepultados.

La muerte de estos animales estaría relacionada con el calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño, que habría provocado su varamiento en las playas.

La presencia de delfines y aves sin vida también generó preocupación por las condiciones sanitarias del litoral, especialmente ante la posibilidad de que vecinos y visitantes entren en contacto con los restos de los animales.

Por ello, la municipalidad pidió a la población no acercarse ni manipular ejemplares marinos que encuentren varados o muertos en la orilla. En estos casos, recomendó comunicar el hallazgo a las autoridades para que se encarguen de su retiro de manera segura.