Si compró un celular y recibió un mensaje de advertencia de bloqueo, es posible que tu dispositivo no esté registrado en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), advirtió el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

La denominada lista blanca reúne a los equipos móviles autorizados para operar en las redes de telecomunicaciones del Perú y tiene como finalidad combatir el uso de celulares robados, adulterados o de procedencia ilegal.

El organismo regulador recordó que los importadores, distribuidores y comercializadores son responsables de gestionar el registro de los celulares que venden dentro del territorio nacional.

¿Qué hacer si recibes un mensaje de bloqueo de tu celular?

Osiptel explicó que, si un usuario recibe una alerta de bloqueo porque su equipo no figura en la lista blanca, deberá acudir al establecimiento donde adquirió el dispositivo y solicitar su registro.

En caso de haber realizado la compra por internet, el consumidor deberá comunicarse con la tienda virtual o la plataforma de comercio electrónico correspondiente.

Una vez completado el procedimiento de regularización, el celular podrá ser incorporado a la lista blanca del Renteseg, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Qué hacer si la tienda se niega a registrar tu celular?

Si el establecimiento se niega a regularizar la situación del equipo o sostiene que este trámite es responsabilidad del comprador, el usuario puede presentar un reclamo o una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

De acuerdo con Osiptel, no recibir un producto conforme y legalmente habilitado para su funcionamiento constituye una afectación a los derechos del consumidor.

¿Cómo saber si tu celular está registrado en la lista blanca de OSIPTEL?

Para conocer la situación de un equipo móvil, el organismo regulador dispone de la herramienta digital Checa si tu cel no está registrado, que permite identificar si un dispositivo no forma parte de la lista de celulares autorizados para operar en el Perú.

Los interesados pueden acceder gratuitamente AQUÍ

Asimismo, los usuarios pueden consultar si el código IMEI de su dispositivo figura como robado, perdido, clonado o inválido mediante la plataforma Checa tu IMEI.

Para conocer el código IMEI de un celular, basta con marcar *#06# desde el aplicativo de llamadas del equipo.

OSIPTEL: recomendaciones para evitar el bloqueo de tu celular

Con el objetivo de prevenir inconvenientes tras la adquisición de un equipo móvil, OSIPTEL recomienda a los consumidores seguir las siguientes indicaciones:

Comprar celulares en tiendas y distribuidores formales.

Verificar que el equipo esté registrado en la lista blanca del Renteseg.

Comprobar que el IMEI no figure como robado, perdido, clonado o inválido.

Consultar la procedencia del dispositivo antes de adquirirlo.

Conservar la boleta o factura de compra.

Cabe precisar que, si el celular fue adquirido directamente en el extranjero para uso personal, el usuario deberá solicitar su registro ante la empresa operadora que le brinda el servicio móvil.