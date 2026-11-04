Compartir internet desde el celular se ha convertido en una alternativa para conectar laptops, tabletas y otros dispositivos cuando no se dispone de una red wifi. Sin embargo, activar esta función sin las medidas de seguridad adecuadas puede permitir conexiones no autorizadas y generar un consumo inesperado de datos móviles.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el segundo trimestre de 2026, el 90,2% de la población peruana de seis años a más que utilizó internet accedió mediante un teléfono celular, con o sin plan de datos. La cifra representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

En este contexto, Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, comparte cuatro recomendaciones para utilizar el punto de acceso móvil, también conocido como hotspot, sin descuidar la seguridad de la conexión.

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¿Qué riesgos existen al compartir internet desde el celular?

El punto de acceso móvil permite utilizar los datos del teléfono para proporcionar conexión a internet a otros equipos mediante wifi, Bluetooth o un cable USB, dependiendo de las características del dispositivo.

Aunque es una función útil para trabajar fuera de casa, realizar videollamadas o conectar una computadora, mantenerla activa sin contraseña puede facilitar que personas desconocidas utilicen la conexión.

Esto podría generar un mayor consumo del plan de datos y permitir que equipos no autorizados compartan la misma red local. Por ello, es importante configurar correctamente la seguridad y comprobar qué dispositivos tienen acceso.

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Cuatro consejos para compartir internet de forma segura

1. Configura una contraseña segura y difícil de adivinar

La primera recomendación consiste en establecer una clave única para el punto de acceso móvil, distinta de las contraseñas utilizadas en otras cuentas.

Varela aconseja combinar letras, números y símbolos, evitando nombres, fechas de nacimiento y otras referencias personales fáciles de identificar.

También es recomendable modificar la contraseña cuando se ha compartido con personas que ya no necesitan utilizar la conexión o cuando existe la sospecha de un acceso no autorizado.

Una contraseña extensa y difícil de adivinar disminuye el riesgo de que terceros puedan conectarse al teléfono sin permiso.

2. Verifica el tipo de seguridad de la conexión

Además de utilizar una contraseña, es importante revisar el protocolo de seguridad habilitado en la configuración del punto de acceso móvil.

Cuando el equipo lo permita, se recomienda priorizar WPA3, un estándar moderno de seguridad wifi. WPA2 puede utilizarse como alternativa en dispositivos que no sean compatibles con WPA3.

También se deben evitar las redes abiertas, que permiten establecer conexiones sin necesidad de ingresar una contraseña.

En modelos como el vivo V70 FE, los usuarios pueden acceder a las opciones de configuración de conexión compartida. No obstante, las alternativas específicas de cifrado dependen del equipo y su versión de software.

Mantener actualizado el sistema operativo contribuye a corregir vulnerabilidades y mejorar la protección de las conexiones inalámbricas.

3. Revisa qué dispositivos están conectados a tu celular

Otra medida importante es comprobar periódicamente la lista de dispositivos conectados al punto de acceso móvil, siempre que el teléfono disponga de esa función.

Si aparece un equipo desconocido, se recomienda desactivar temporalmente la conexión compartida, cambiar la contraseña y volver a habilitarla únicamente para los dispositivos autorizados.

El especialista también aconseja evitar que la clave se difunda en grupos públicos o entre personas que no necesitan utilizar la red.

La guía oficial de Android explica que los usuarios pueden consultar o modificar el nombre y la contraseña del punto de acceso desde la configuración del teléfono.

4. Desactiva el punto de acceso cuando termines de utilizarlo

Una vez que la computadora, tableta u otro dispositivo termine de utilizar internet, es recomendable apagar el punto de acceso móvil.

Mantenerlo encendido innecesariamente puede consumir más batería y permitir que equipos que conocen la contraseña vuelvan a conectarse.

Además, algunos celulares incluyen una función que desactiva automáticamente el punto de acceso cuando no existen dispositivos conectados.

Google recomienda utilizar esta configuración cuando se encuentre disponible, como una medida para prolongar la autonomía del teléfono.

¿Cómo activar el punto de acceso móvil en Android y iPhone?

El procedimiento puede variar según la marca, el modelo y la versión del sistema operativo, pero generalmente se realiza desde los ajustes de conectividad del teléfono.

En teléfonos Android

Ingresar a Configuración o Ajustes. Buscar la opción Redes e internet, Conexiones o Punto de acceso móvil. Establecer el nombre de la red y una contraseña segura. Activar el punto de acceso wifi. Conectar el otro dispositivo usando la contraseña configurada.

En iPhone

Abrir Configuración. Ingresar a Compartir internet o Punto de acceso personal. Revisar la contraseña wifi. Activar la opción para permitir conexiones de otros dispositivos. Conectar el equipo deseado y desactivar la función al terminar.

Procedimientos generales basados en las guías de soporte de Android y Apple.

Compartir internet también exige cuidar el consumo de batería

El uso del punto de acceso móvil puede incrementar el consumo energético, especialmente cuando varios dispositivos permanecen conectados o realizan actividades que demandan grandes cantidades de datos.

Por ello, resulta conveniente comprobar el nivel de batería, limitar las conexiones innecesarias y revisar las condiciones del plan contratado con el operador móvil.

Como referencia, el vivo V70 FE incorpora una batería de 7.000 mAh y admite carga de hasta 90 W, según las especificaciones publicadas por el fabricante. Estas características están relacionadas con la autonomía y la recarga, pero no sustituyen una configuración segura de la red.

Adoptar medidas básicas como establecer contraseñas robustas, revisar los dispositivos conectados y desactivar el punto de acceso cuando no se utiliza ayuda a aprovechar la conectividad móvil sin descuidar la protección de los datos personales.