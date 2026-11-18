Un maquillaje natural para una jornada de trabajo no necesariamente tendrá el mismo efecto durante un evento nocturno. La elección de los colores, la cobertura y los acabados son algunos de los factores que marcan la diferencia entre el maquillaje de día y de noche.

Karla León Calderón, docente de la Escuela de Belleza y Estética Carrión, explica que cada estilo debe adaptarse a las características de la piel, las preferencias personales y la iluminación del entorno.

“Mientras que el maquillaje de día busca realzar los rasgos con una apariencia fresca y equilibrada, el de noche permite trabajar con mayor intensidad, contraste y definición”, señala la especialista.

¿Cuáles son las diferencias entre el maquillaje de día y de noche?

Durante el día, se recomienda utilizar productos que permitan conseguir una apariencia natural, mientras que para los eventos nocturnos se puede experimentar con colores más intensos y técnicas de mayor definición.

Maquillaje de día

Bases ligeras.

Sombras en tonos neutros.

Delineados sutiles.

Labiales nude o rosados.

Maquillaje de noche

Bases de mayor cobertura.

Sombras pigmentadas y metálicas.

Delineados definidos.

Labiales rojos, borgoña o ciruela.

La especialista señala que técnicas como los ojos ahumados (smokey eyes) y los delineados de efecto felino (cat eyes) permiten intensificar la mirada sin necesidad de recargar el rostro.

¿Cómo influye la iluminación en el maquillaje?

La iluminación puede modificar la percepción de los colores y acabados de los productos cosméticos.

Mientras que la luz natural permite apreciar los tonos con mayor fidelidad, la luz artificial cálida resalta los pigmentos dorados y amarillentos. Por su parte, la iluminación fría puede alterar la percepción de algunos colores.

En eventos donde se realizan fotografías con flash, determinados productos con filtros físicos o partículas reflectantes pueden generar un efecto blanquecino sobre la piel, conocido como flashback.

Por ello, se recomienda comprobar el resultado del maquillaje bajo condiciones de iluminación similares a las del lugar al que se asistirá.

¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

La limpieza y la hidratación del rostro son pasos importantes antes de aplicar cualquier producto cosmético. Sin embargo, la preparación debe adaptarse a cada tipo de piel.

Piel grasa: hidratantes ligeros y no comedogénicos.

hidratantes ligeros y no comedogénicos. Piel seca: productos con componentes humectantes.

productos con componentes humectantes. Piel sensible: fórmulas suaves que respeten la barrera cutánea.

Durante el día, la rutina debe incluir un protector solar con factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, aplicado antes del maquillaje.

Asimismo, el uso de una prebase puede ayudar a mejorar la adherencia de los productos y controlar el brillo facial.

¿Cómo transformar un maquillaje de día en uno de noche?

No es necesario retirar todo el maquillaje para conseguir una apariencia nocturna. Algunos retoques pueden marcar la diferencia:

Intensificar el color de las sombras.

Reforzar el delineado de los ojos.

Retocar el rubor.

Cambiar el labial por un tono más intenso.

La especialista recomienda evitar la acumulación excesiva de productos para mantener un acabado equilibrado.

“Entre los errores a evitar están acumular demasiada base o polvo, no difuminar bien los colores al intensificar los ojos y los contornos, y añadir iluminador sin considerar el brillo natural de la piel”, concluye León Calderón.