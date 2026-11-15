Las ollas son utensilios indispensables en la cocina, pero algunas prácticas cotidianas pueden acelerar su deterioro. El uso excesivo de calor, la limpieza con productos abrasivos y el almacenamiento inadecuado pueden provocar rayaduras, deformaciones y daños en sus superficies.

Ante ello, la marca peruana Record comparte cinco recomendaciones para conservar las ollas en buenas condiciones y prolongar su vida útil.

1. Limpia las ollas según su material

Las ollas antiadherentes y cerámicas deben lavarse con agua tibia, detergente neutro y una esponja suave, una vez que se hayan enfriado. En las de aluminio se recomienda evitar la lejía y los limpiadores agresivos, mientras que las de acero inoxidable pueden limpiarse con agua y jabón.

2. Evita el fuego excesivo y los cambios bruscos de temperatura

Calentar una olla vacía, cocinar constantemente a fuego alto o colocarla bajo agua fría inmediatamente después de usarla puede deteriorar su superficie y deformar su base. Se recomienda utilizar fuego medio cuando la preparación lo permita y dejarla enfriar antes de lavarla.

3. Utiliza utensilios que no rayen las superficies

Para proteger los recubrimientos antiadherentes y cerámicos, es preferible emplear cucharones y espátulas de madera, silicona o nailon resistente al calor. También se deben evitar las esponjas metálicas y cortar alimentos directamente dentro de las ollas.

4. Guarda las ollas limpias y secas

Antes de almacenarlas, es importante secarlas completamente para prevenir manchas y acumulación de humedad. Si se apilan, se recomienda colocar paños o protectores entre ellas para evitar rayaduras. Las tapas de vidrio deben guardarse en lugares seguros.

5. Revisa periódicamente su estado

Si una olla presenta desprendimiento del recubrimiento antiadherente, deformaciones en la base o asas dañadas, es importante evaluar su reemplazo o reparación. En las ollas a presión también se debe revisar el empaque y las válvulas, mientras que las tapas de vidrio con fisuras deben dejar de utilizarse.

Record señala que adoptar hábitos adecuados de limpieza, cocción y almacenamiento ayuda a prevenir daños y permite mantener los utensilios de cocina en mejores condiciones durante más tiempo.