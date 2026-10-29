Viajar en avión puede representar desafíos para las personas con discapacidad o movilidad reducida, especialmente cuando existen barreras de accesibilidad en aeropuertos, procedimientos de embarque o conexiones entre vuelos. Sin embargo, conocer los servicios disponibles y planificar el trayecto permite reducir dificultades y organizar mejor la experiencia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo, equivalentes al 16 % de la población global, viven con una discapacidad significativa. En el Perú, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó en mayo de 2026 que más de 3,2 millones de personas presentan alguna discapacidad.

Ante esta realidad, los servicios de asistencia especial que ofrecen las aerolíneas pueden facilitar el desplazamiento, el embarque y otras etapas del vuelo. Para utilizarlos, es importante comunicar las necesidades específicas y verificar las condiciones del servicio antes de viajar.

Cuatro recomendaciones para solicitar asistencia especial antes de viajar

1. Solicita asistencia con anticipación

Si necesitas una silla de ruedas, acompañamiento para desplazarte, orientación o ayuda durante el embarque, comunícalo a la aerolínea antes del viaje. Consulta qué servicios ofrece, cómo solicitarlos y con cuánta anticipación debes registrarlos.

2. Planifica los tiempos de conexión

Siempre que sea posible, considera vuelos directos para reducir los traslados. Si necesitas realizar una escala, revisa el tiempo mínimo de conexión establecido por la aerolínea. Como referencia de planificación, puedes considerar 90 minutos o más, aunque algunos aeropuertos y tipos de asistencia requieren mayor tiempo.

3. Informa si utilizas dispositivos de apoyo

Si viajas con silla de ruedas, bastón, andador u otro equipo de movilidad, avisa a la compañía. Confirma si puede transportarse en cabina o bodega y consulta los requisitos especiales para sillas eléctricas, baterías y dimensiones de los dispositivos.

4. Llega al aeropuerto con tiempo suficiente

Revisa las indicaciones de la terminal y de la aerolínea. Si necesitas asistencia para movilizarte, considera llegar al menos dos horas y media antes como referencia inicial, pero respeta cualquier plazo mayor establecido para vuelos nacionales o internacionales.

¿Qué servicios de asistencia especial ofrecen las aerolíneas?

Algunas compañías aéreas disponen de mecanismos de asistencia adaptados a las distintas necesidades de sus pasajeros, tanto para personas con movilidad reducida como para quienes presentan discapacidades no visibles.

La aerolínea neerlandesa KLM es uno de los ejemplos mencionados en las recomendaciones de viaje. Entre sus iniciativas figura el reconocimiento del Cordón Girasol, un distintivo que permite comunicar discretamente que una persona podría necesitar apoyo adicional durante su recorrido.

La aerolínea también informa sobre facilidades como asientos con reposabrazos móviles y aseos adaptados para personas en silla de ruedas en determinados modelos de aeronaves. La disponibilidad de estos servicios depende del avión y de las condiciones de operación de cada vuelo.

Por ello, antes de comprar el pasaje o solicitar asistencia, es recomendable comprobar directamente qué facilidades estarán disponibles durante todo el trayecto, incluidas las escalas y los vuelos operados por otras compañías.

¿Qué debes revisar antes de abordar el avión?

Además de coordinar el apoyo para movilizarte dentro del aeropuerto, conviene verificar las condiciones del embarque, el traslado al asiento, el transporte de dispositivos de movilidad y la asistencia disponible al llegar al destino.

Si el viaje incluye conexiones, también es importante confirmar que la solicitud de asistencia figure en todos los tramos de la reserva. El servicio solicitado para un vuelo no debe darse por garantizado automáticamente en otro operado por una aerolínea diferente.

La planificación y la comunicación de necesidades permiten anticipar dificultades, sin reemplazar la responsabilidad que corresponde a las aerolíneas y a los operadores aeroportuarios de brindar condiciones de accesibilidad conforme a la normativa aplicable.

¿Con cuánta anticipación debes solicitar asistencia para volar?

Los plazos varían según la aerolínea y el tipo de servicio. Por ejemplo, KLM recomienda solicitar asistencia de movilidad con al menos 48 horas de anticipación, a través de su plataforma de reservas o del servicio KLM Cares.

La compañía también recomienda reservar al menos dos horas y media para conexiones en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol cuando se necesita asistencia de movilidad. Esto demuestra que los 90 minutos mencionados como referencia general pueden resultar insuficientes en determinados aeropuertos.