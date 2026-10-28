Halloween se celebra este sábado 31 de octubre y, además de las fiestas de disfraces y las decoraciones temáticas, ofrece una oportunidad para crear publicaciones originales en redes sociales. Recetas, transformaciones de maquillaje e historias de misterio son algunas de las alternativas para compartir contenido durante esta temporada.

Para participar en esta celebración digital no es necesario contar con equipos profesionales ni invertir grandes cantidades de dinero. Una preparación casera, prendas disponibles en el clóset o una leyenda popular pueden convertirse en el punto de partida para elaborar videos, fotografías o historias.

En ese contexto, la plataforma de redes sociales Clapper comparte tres propuestas para crear contenido de Halloween, aprovechando elementos cotidianos y referencias culturales cercanas al público peruano.

1. Recetas de Halloween: convierte postres peruanos en preparaciones de terror

La gastronomía puede convertirse en uno de los principales recursos para preparar publicaciones temáticas. No es necesario elaborar recetas complicadas, pues también se pueden transformar postres tradicionales mediante cambios en su presentación.

Una alternativa consiste en utilizar preparaciones conocidas de la cocina peruana, como la mazamorra morada, para crear decoraciones inspiradas en Halloween. Los colores, las formas y los elementos comestibles pueden aportar una apariencia diferente al plato.

También se pueden preparar brownies, galletas o cupcakes con diseños de fantasmas, monstruos o personajes de películas de terror.

Otra opción es grabar una degustación de dulces y snacks de temporada, mostrando las reacciones de quienes participan y comentando cuáles fueron sus favoritos.

Para las publicaciones, Clapper propone mostrar no solo el resultado final, sino también el proceso de preparación, los detalles decorativos y los momentos inesperados que puedan surgir.

2. Disfraces económicos: crea un personaje con ropa que ya tienes

El maquillaje y la moda también permiten desarrollar contenido para Halloween sin comprar un disfraz completo.

Una posibilidad es revisar las prendas y accesorios disponibles en casa para combinarlos de manera diferente y crear personajes inspirados en películas, series o relatos de terror.

Por ejemplo, una combinación de ropa negra, accesorios y maquillaje puede servir para crear un personaje gótico o una figura misteriosa.

Las transformaciones de antes y después constituyen otra alternativa de contenido. El video puede comenzar con una apariencia cotidiana y mostrar progresivamente los cambios de vestuario, peinado y maquillaje.

Asimismo, se pueden compartir los productos utilizados, el proceso de creación y las dificultades encontradas al intentar reproducir un estilo determinado.

3. Leyendas urbanas peruanas y películas de terror para compartir en redes

Las historias de misterio, las películas de terror y las tradiciones populares también ofrecen posibilidades para crear publicaciones durante octubre.

Una alternativa es preparar una selección de películas para ver en Halloween, explicar por qué resultan interesantes o compartir recomendaciones de producciones menos conocidas.

Las leyendas urbanas peruanas también pueden convertirse en el tema central de videos narrativos. Relatos populares como el de la Jarjacha, el Pishtaco o la Runamula forman parte de distintas tradiciones orales del país y pueden abordarse desde su contexto cultural, distinguiendo las creencias populares de los hechos comprobados.

Otra propuesta consiste en presentar actividades, fiestas temáticas o lugares decorados para visitar durante Halloween. En estos casos, es importante verificar previamente las fechas, horarios y condiciones de ingreso.

La plataforma recomienda aprovechar las referencias locales para dar una identidad propia a las publicaciones, en lugar de limitarse a reproducir tendencias de otros países.

Cómo crear contenido original para Halloween sin gastar demasiado

Las tres propuestas tienen en común el uso de elementos cotidianos para desarrollar publicaciones relacionadas con una celebración ampliamente difundida en redes sociales.

La preparación de una receta puede convertirse en un video paso a paso; un disfraz improvisado, en una transformación visual; y una leyenda local, en una narración acompañada de imágenes o sonidos.

De esta manera, Halloween puede servir para experimentar con nuevos formatos y compartir intereses personales, sin necesidad de realizar producciones complejas.

La elección del contenido dependerá del público al que se dirige cada publicación y de los recursos disponibles para elaborarla.