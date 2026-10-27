El 43% de los propietarios de mascotas encuestados en Lima Metropolitana y Callao indicó que sus animales no están esterilizados, mientras que el 40% de este grupo considera innecesario realizar el procedimiento, según un estudio de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

La investigación, elaborada por el Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL, recogió información de 402 personas y analizó los hábitos de alimentación, atención veterinaria, esterilización y gastos asociados al cuidado de los animales de compañía.

El informe también revela que el 90,6% de los participantes considera a su mascota parte de la familia o la ve como un hijo, una percepción que se refleja en los recursos y el tiempo destinados a su bienestar.

¿Por qué los dueños de mascotas en Lima no las esterilizan?

De acuerdo con el estudio, el 57% de los participantes afirmó que su mascota está esterilizada, mientras que el 43% señaló que no ha pasado por este procedimiento.

Entre los propietarios de animales no esterilizados, el 40% considera que la intervención no es necesaria, el 18% manifestó preocupación por la cirugía o el proceso de recuperación y el 9% expresó que no desea realizarla.

Los motivos corresponden exclusivamente al grupo de encuestados cuyas mascotas no están esterilizadas.

Los resultados muestran que las decisiones sobre esterilización no están relacionadas únicamente con el acceso a servicios veterinarios, sino también con las percepciones y preocupaciones de los propietarios.

Claudio Huamán de los Heros, director del Grupo de Investigación de Mercados de la USIL, destacó que existen diferencias entre las formas de atender las necesidades de las mascotas.

“Para muchas familias, las mascotas son parte importante de su vida cotidiana. Esta relación se refleja en el tiempo, los recursos y las decisiones que destinan a su cuidado. Sin embargo, también encontramos diferencias en la manera de atender sus necesidades de alimentación y salud”, explicó el especialista.

Alimentación de mascotas: 42% combina comida casera y balanceada

El estudio también identificó diferencias en los hábitos alimenticios de los animales de compañía.

El 42,29% de los encuestados indicó que combina alimento balanceado con comida casera, mientras que el 24,38% utiliza principalmente alimento balanceado seco.

Por otro lado, el 16,67% manifestó que alimenta a su mascota con comida casera o mediante una dieta natural conocida como BARF, basada en alimentos crudos.

Estas cifras describen las preferencias declaradas por los propietarios, pero no permiten determinar por sí solas si las dietas cubren los requerimientos nutricionales de cada animal.

¿Con qué frecuencia llevan los limeños a sus mascotas al veterinario?

En materia de salud, el 73% de los encuestados afirmó contar con un veterinario de confianza y el 64% señaló que llevó a su mascota a consulta durante los últimos tres meses.

Entre los motivos de la última visita, el 34% mencionó las vacunas o la desparasitación y el 19% los chequeos preventivos.

Estos resultados evidencian la presencia de prácticas de prevención entre los participantes, aunque también existen dificultades para acceder regularmente a los servicios veterinarios.

El 50% mencionó la falta de tiempo como una barrera, el 26% señaló el precio de los servicios y el 19% indicó problemas de transporte.

¿Cuánto gastan los hogares de Lima en el cuidado de sus mascotas?

El presupuesto destinado a los animales de compañía incluye alimentación, atención veterinaria, productos de higiene y servicios de cuidado estético.

De acuerdo con la investigación, el 60,7% de los propietarios consultados gasta entre S/100 y S/399 mensuales en el cuidado general de sus mascotas.

El informe también identificó una demanda de servicios de grooming, que incluyen baño, corte de pelo y otras actividades de higiene.

El 44% de los encuestados señaló el baño o corte de pelo como un motivo frecuente para acudir a un establecimiento veterinario, mientras que el 30% indicó utilizar servicios de grooming una vez al mes.

En cuanto al gasto por sesión, el 83% destina entre S/30 y S/119. El rango de S/50 a S/79 fue el más señalado, con un 38%.

Atención veterinaria a domicilio y servicios las 24 horas entre las nuevas demandas

La investigación también analizó las preferencias de los propietarios por servicios que faciliten el cuidado cotidiano de sus animales.

El 34% manifestó interés en recibir atención veterinaria a domicilio, mientras que el 33% señaló que le gustaría contar con establecimientos disponibles las 24 horas.

Además, el 25% mostró interés en disponer de historiales médicos digitales y recordatorios de consultas, vacunas y otros cuidados.

“Los resultados muestran que existe interés por parte de las familias en servicios que se adapten mejor a sus rutinas. Para el sector, comprender estas necesidades es una oportunidad para desarrollar alternativas que hagan más sencillo el cuidado cotidiano de los animales”, señaló Huamán de los Heros.

Estudio de la USIL incluyó a 402 personas de Lima y Callao

La investigación titulada Vivir con mascotas: hábitos, cuidados y servicios en Lima Metropolitana fue desarrollada por el Grupo de Investigación de Mercados de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Participaron 402 personas de Lima Este, Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte y Callao. La información se recogió entre el 29 de septiembre y el 16 de octubre de 2026.

El estudio permite identificar tendencias entre los propietarios consultados, tanto en la atención preventiva como en las decisiones de alimentación, esterilización y presupuesto mensual. No obstante, sus resultados no deben interpretarse como un censo de todas las mascotas de Lima y Callao.