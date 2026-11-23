La contaminación de agua con arsénico y otros metales en el distrito de Mórrope es investigada a nivel penal en el Ministerio Público, para identificar a quienes resulten responsables por afectar la salud de la población.

Riesgo

Hasta la fecha, las averiguaciones se realizan en dos frentes.

Antes de finalizar el mes de octubre, la denuncia fue derivada a una Fiscalía Penal de la provincia de Lambayeque, al existir fuertes indicios sobre un posible daño a la salud pública, porque madres de familia del caserío Santa Isabel alertaron que se han visto obligadas a usar el agua subterránea contaminada, ya que el desabastecimiento de agua potable, mediante camiones cisternas, ha sido un problema frecuente este año.

La segunda indagación llegó a manos de la Fiscalía Especializada en Material Ambiental y es por el presunto delito de contaminación.

A través de la carpeta N°201-2026, se recogen informes técnicos toxicológicos, emitidos por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), los cuales confirman la presencia de niveles de arsénico superiores al límite de referencia máximo permisible. Estos resultados corresponden a exámenes practicados a niños y niñas, de entre 7 y 10 años de edad.

Las diligencias en dicha Fiscalía se desarrollarán en un plazo de 60 días y, hasta el momento, han sido notificados el ministerio de Vivienda, la municipalidad de Lambayeque, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, entre otras entidades para que informen sobre los planes y estrategias que diseñaron con el objetivo de atender a los moradores de Santa Isabel.

Temor y represalia

La denuncia recoge el testimonio de Segunda Rojas Belicoso, dirigente comunal en el caserío Santa Isabel, quien declaró a una comisión del Consejo Regional de Lambayeque que los resultados de un examen toxicológico, practicado el 2025 a un grupo de niños, no fueron comunicados a tiempo por las autoridades, y que los padres de estos menores tampoco fueron atendidos.

Detalló que en su propia comunidad las madres que, en octubre, denunciaron la muerte de 7 niños por leucemia, como consecuencia de la ingesta de agua contaminada, han sido tildadas de mentirosas. Incluso, Rojas ha recibido llamados de atención por parte de quienes manejan la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), encargada de extraer el agua de un pozo.

Fueron once madres de familia las que hicieron conocer los resultados de los exámenes practicados a sus hijos, los cuales arrojaron alto nivel de arsénico en el organismo.

La declarante también aseguró que teme por la seguridad de sus hijos. Luego de ofrecer una conferencia de prensa sobre el fallecimiento de los niños, sufrió el corte del servicio de agua en su domicilio. Un recurso que ella utilizaba para limpieza y lavar ropa.

Dato

Los casos de leucemia y anemia severa en niños de Mórrope serían consecuencia de una exposición prolongada.

Consejero reunió informes para denunciar

El consejero regional, Julio Sevilla Exebio, quien además es presidente de la Comisión de Recursos Ambientales, hizo la denuncia en el Ministerio Público, pues el Gobierno Regional no implementa acciones efectivas para mejorar el servicio de agua en Santa Isabel. Entre marzo y noviembre de este año, envió varios oficios para conseguir una solución.