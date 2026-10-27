El mundo del doblaje pierde a una de sus voces más reconocidas con la muerte de Eric Bauza, actor que dio vida a personajes emblemáticos de Looney Tunes, entre ellos Bugs Bunny y el Pato Lucas.
Su familia comunicó el fallecimiento a través de Instagram y señaló que ocurrió de forma repentina.
Según informó Variety, que tuvo acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo debido a una enfermedad cardiovascular hipertensiva.
El intérprete también prestó su voz a Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio, Porky y el Correcaminos, entre otros personajes de dibujos animados.
Durante su carrera, el actor recibió cinco nominaciones a los premios Daytime Emmy por sus trabajos en Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y The Adventures of Puss in Boots. Además, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por su participación en Teen Titans Go!, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons.
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