El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, anunció que el Ejecutivo emitirá los primeros decretos legislativos en un plazo de tres semanas, luego de que el Congreso aprobara las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

“Ahora toca más bien hacer los decretos, pasar por todo el circuito (...) Por ejemplo, en Agricultura, lo tenemos que aprobar en las direcciones, asesoría jurídica a PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), viceministros y de ahí pasa al Consejo de Ministros”, explicó a Exitosa.

Además, Vinelli cuestionó el trámite parlamentario y pidió mayor celeridad en la elaboración de las normas. “¿Cuánto tiempo se ha demorado el Legislativo para dar las facultades? (...) todo está muy lento (...) hay que acelerar los decretos”, señaló.