El Pleno del Senado debatirá mañana el dictamen que propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad incluir la propuesta en la agenda, durante una sesión encabezada por el presidente del Senado, Miguel Torres.

La propuesta pertenece a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Para su debate, la Junta estableció un plazo de 30 minutos, que se distribuirá proporcionalmente entre las 6 bancadas y no permitirá interrupciones.