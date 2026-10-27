La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú (JP), fue denunciada por un exasesor de buscar cobrar por gestionar obras y exigir dinero a sus trabajadores.

El denunciante, cuya identidad no fue revelada, afirmó que Palomino le explicó cómo funciona ese mecanismo. “Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros nos cae un porcentaje. Ese es el verdadero negocio del Congreso”, relató a Panorama.

El excolaborador también denunció que los trabajadores debían pagar con sus propios sueldos entregas de dinero a representantes de comunidades, además de gastos personales de Palomino y el alquiler de una camioneta para trasladarla al penal de Barbadillo, donde está el golpista Pedro Castillo.

Por su parte, la legisladora rechazó las acusaciones y anunció medidas legales contra su extrabajador. “Daré la cara”, posteó en X.