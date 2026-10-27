La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes del Congreso recibirá este martes 27 de octubre al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas González, para conocer los avances y prioridades de su sector. La sesión también contará con la participación del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, quien informará sobre el estado de las obras de infraestructura en su jurisdicción.

Agenda

Durante su presentación, Arnillas expondrá las acciones previstas para prevenir posibles daños asociados al Fenómeno El Niño en distintas regiones del país. También abordará la ejecución de los principales proyectos de inversión pública y las medidas para ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento.

Por su parte, Cárdenas informará sobre los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución, paralizados o pendientes de culminación. Su exposición también incluirá las intervenciones que están en proceso de formulación y aquellas que continúan en etapa de ejecución.

La quinta sesión de la comisión, presidida por el diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, está programada para las 12:00 horas en la sala 6 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El recinto lleva el nombre de “José Gabriel Tupaq Amaru Noguera y Micaela Bastidas Phuyuqhawa”, y la agenda contempla además la sustentación de dos iniciativas legislativas.