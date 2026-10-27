La senadora del Partido del Buen Gobierno (PBG) Nora Bonifaz cuestionó a Jorge Gavidia luego de que este anunciara su renuncia a la agrupación política y a la bancada. “Él se ha paseado por todos los canales de televisión justificándose (...) también escuché que (su salida) es por razones ideológicas”, dijo a Canal N.
Bonifaz exigió que el también senador precise sus discrepancias. “Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental”, afirmó.
La congresista aseguró que “ni una vez” Gavidia se pronunció sobre sus diferencias. “Él ha entrado con mucho gusto al Partido del Buen Gobierno, hablando maravillas de nuestro plan de gobierno, hablando maravillas de nuestra posición doctrinaria”, sostuvo.
Además, Bonifaz negó que exista un ambiente conflictivo en su bancada y evitó declarar sobre el futuro de su colega. “Vamos a aplicar el reglamento del Senado”, indicó.