La Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos de la Cámara de Diputados acordó convocar al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal, para que explique las condiciones de los puentes situados en carreteras concesionadas. La sesión permitirá conocer qué medidas contempla su sector para atender el deterioro de estas estructuras, sobre las cuales el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) emitió alertas.

Ositrán reportó puentes que necesitan obras

La convocatoria fue aprobada por unanimidad, con 15 votos a favor, a partir de una solicitud presentada por el diputado Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular. El pedido está relacionado con las observaciones del organismo supervisor sobre el estado de los puentes en vías concesionadas.

En julio de 2026, Ositrán reportó que más de 80 puentes requerían intervenciones mayores. De los 99 identificados inicialmente, solo seis estaban siendo intervenidos, según la información del organismo.

Ositrán también señaló que no había recibido información sobre proyectos de adenda destinados a ejecutar las obras pendientes. Estos documentos pueden contemplar modificaciones a los contratos de concesión para atender las necesidades identificadas, según corresponda a cada caso.

La comisión busca que Tangherlini detalle las acciones previstas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para atender las observaciones. La respuesta deberá abordar las intervenciones necesarias y las medidas contempladas para los puentes comprendidos en las concesiones viales.

Durante la misma sesión, el grupo de trabajo también abordó una propuesta legislativa sobre el ingreso de alimentos y bebidas a eventos de concurrencia masiva.