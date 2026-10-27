El Ministerio de Cultura (Mincul) destinará más de S/9 millones a atender los efectos del Fenómeno de El Niño en zonas con restos arqueológicos y museos.

“Lo que sí asumo es que nuestra prioridad es el Fenómeno El Niño y lo sigue siendo”, afirmó el ministro Alberto Beingolea en una comisión del Senado.

El titular de la cartera indicó que el Mincul identificó 273 puntos vulnerables y priorizó 182 para las intervenciones y que las acciones preventivas alcanzaron 16 regiones.

Además, reconoció que el presupuesto de su sector disminuyó este año y planteó incrementarlo en 14% para 2027, por lo que pidió apoyo a los senadores.