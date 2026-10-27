El ministro de Cultura Alberto Beingolea en entrevista con el diario El Comercio.
El ministro de Cultura Alberto Beingolea en entrevista con el diario El Comercio.

El Ministerio de Cultura (Mincul) destinará más de S/9 millones a atender los efectos del Fenómeno de El Niño en zonas con restos arqueológicos y museos.

“Lo que sí asumo es que nuestra prioridad es el Fenómeno El Niño y lo sigue siendo”, afirmó el ministro Alberto Beingolea en una comisión del Senado.

El titular de la cartera indicó que el Mincul identificó 273 puntos vulnerables y priorizó 182 para las intervenciones y que las acciones preventivas alcanzaron 16 regiones.

Además, reconoció que el presupuesto de su sector disminuyó este año y planteó incrementarlo en 14% para 2027, por lo que pidió apoyo a los senadores.