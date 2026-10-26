Prime Video presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder, que se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2026. El adelanto muestra a Sauron cada vez más cerca de alcanzar su objetivo de dominar la Tierra Media mediante la creación del Anillo Único.

“Todo ha conducido a esto”, afirma Galadriel en el nuevo avance difundido el 21 de octubre. La producción, ambientada miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El señor de los anillos, retomará la historia en medio de una guerra que amenaza la supervivencia de elfos, enanos y hombres.

¿Qué revela el tráiler de Los anillos de poder 3?

El nuevo avance presenta a los distintos pueblos de la Tierra Media enfrentándose a Sauron y su ejército de orcos, mientras la aparición de los Nazgûl, sus temidos siervos del Anillo, incrementa la amenaza sobre los territorios que todavía resisten.

Los elfos intentan mantener sus posiciones frente a las fuerzas del Señor Oscuro, mientras los enanos de Khazad-dûm atraviesan conflictos familiares. En el reino insular de Númenor, las disputas políticas amenazan con desencadenar una guerra civil.

Por su parte, Gandalf tendrá un papel importante en las tierras orientales de Rhûn, donde utilizará sus poderes mágicos para intentar frenar el avance de la oscuridad.

Sauron busca forjar el Anillo Único en Mordor

La historia de la tercera temporada se desarrolla cinco años después de la caída de Eregion. Durante ese periodo, los ejércitos de Sauron han conquistado extensos territorios y mantienen bajo amenaza a los últimos reinos que se oponen a su dominio.

Entre los principales lugares de resistencia se encuentran Khazad-dûm, donde permanecen refugiados los enanos, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos de Poder.

Mientras tanto, en Mordor, dentro de la torre de Barad-dûr, Sauron trabaja en la creación del Anillo Único, un instrumento con el que pretende someter a los pueblos libres de la Tierra Media.

Ante esta amenaza, elfos, enanos, hombres y magos deberán superar sus diferencias y unir fuerzas para impedir que el Señor Oscuro consiga el control absoluto.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Los anillos de poder?

La tercera temporada se estrenará el miércoles 11 de noviembre de 2026 exclusivamente en Prime Video, con el lanzamiento simultáneo de sus cuatro primeros capítulos.

La plataforma confirmó que los episodios cinco y seis estarán disponibles el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos llegarán el 25 de noviembre, fecha en la que concluirá la temporada de ocho capítulos.

De esta manera, Prime Video concentrará el estreno de la nueva entrega en tres fechas durante noviembre.

¿Quiénes están detrás de la tercera temporada?

La serie continúa bajo la dirección creativa de J. D. Payne y Patrick McKay, quienes se desempeñan como showrunners y productores ejecutivos.

El equipo de producción también incluye a Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble y Charlotte Brändström, quien participa además como directora. Matthew Penry-Davey figura como productor, mientras que Ally O’Leary Cantrell, Tim Keene y Andrew Lee se desempeñan como coproductores.

La ficción está basada en el universo literario creado por J. R. R. Tolkien y explora los acontecimientos de la Segunda Edad de la Tierra Media, periodo en el que surgieron grandes reinos, se forjaron los Anillos de Poder y Sauron consolidó su amenaza.

Las dos primeras temporadas, que suman 16 episodios, ya se encuentran disponibles en Prime Video para los espectadores que deseen retomar la historia antes del estreno de la nueva entrega.