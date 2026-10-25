La segunda temporada de Coppola, el representante se estrenó el viernes 23 de octubre de 2026 en Disney+, con el regreso de Juan Minujín en el papel de Guillermo Coppola, el empresario argentino conocido por haber sido representante del futbolista Diego Armando Maradona.

La nueva entrega cuenta con seis episodios que recrean distintas etapas de la trayectoria de Coppola, desde su relación profesional con Maradona hasta las dificultades económicas y personales que enfrentó posteriormente. La plataforma confirmó que la temporada ya se encuentra disponible en su catálogo.

¿De qué trata la segunda temporada de Coppola, el representante?

La historia presenta a Guillermo Coppola mientras conversa frente a la tumba de Maradona y recuerda algunos de los acontecimientos que marcaron su vida.

A partir de este recurso narrativo, la serie reconstruye episodios vinculados con su trabajo como representante, iniciado junto al futbolista en 1984, así como situaciones relacionadas con la fama, los negocios y las figuras del espectáculo.

La producción mantiene el tono de comedia dramática de su primera temporada y combina situaciones humorísticas con conflictos personales y profesionales.

Las experiencias representadas parten de las anécdotas del propio Coppola, pero deben entenderse como parte de una ficción inspirada en su vida y no como una reconstrucción documental de todos los hechos.

Los nuevos episodios muestran la relación entre Coppola y Maradona

Uno de los principales ejes de la temporada es la relación profesional y personal entre el representante y el futbolista argentino.

Los capítulos abordan episodios relacionados con Boca Juniors, los primeros años de trabajo de Coppola junto a Maradona y la organización de acontecimientos importantes de su vida.

También se exploran las consecuencias de la separación profesional entre ambos y los problemas económicos que enfrentó el empresario.

La información oficial de Disney+ identifica entre los capítulos de esta temporada La despedida, La cimitarra, La boda del siglo, El aprendiz y Príncipe y mendigo.

¿Quiénes integran el reparto de Coppola, el representante 2?

Juan Minujín encabeza nuevamente la producción. A su lado participa un elenco que interpreta a personas vinculadas con las distintas etapas de la vida del protagonista.

Actor o actriz Personaje Juan Minujín Guillermo Coppola Mónica Antonópulos Amalia «Yuyito» González Macarena Achaga Amalia Hassan Jorgelina Aruzzi Corina María Marull Silvia Anna Favella Doménica Rodrigo Noya Lucas Mateo James Thomas Snyder Micky Thorncroft Joaquín Ferreira Poli Armentano Agustín Sullivan Carlitos Jr. Mónica Raiola Mary Marina Bellati Viviana Alan Sabbagh Mariano Nicolás Mateo Mariano Cúneo Libarona

Mariano Cohn y Gastón Duprat regresan como creadores

La serie fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, mientras que Ariel Winograd está a cargo de la dirección y también se desempeña como showrunner.

Los guiones fueron escritos por Emanuel Diez. La realización corresponde a Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

Según los datos oficiales, la nueva temporada fue filmada en Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, ciudades relacionadas con distintas etapas de la trayectoria de Coppola.

¿Cuántos capítulos tiene y dónde ver la temporada 2?

La segunda temporada está integrada por seis episodios, de acuerdo con la información de la distribuidora y los registros de producción.

La primera temporada se estrenó en 2024 y presentó los inicios de Coppola como representante de Maradona, junto con las situaciones que marcaron su vida pública.

Con la segunda entrega, la producción amplía el relato sobre el empresario y su relación con el fútbol argentino, alternando acontecimientos históricos con situaciones recreadas para la ficción.