Viajar ya no significa necesariamente visitar la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo posible. Una tendencia conocida como slow travel, o turismo pausado, propone dedicar más tiempo a cada destino, conocer sus comunidades y tomar decisiones conscientes sobre el impacto que genera cada visita.

Este enfoque cobra relevancia en un contexto en el que los viajeros muestran mayor interés por la sostenibilidad. Según el Travel & Sustainability Report 2026 de Booking.com, el 85 % de los viajeros encuestados a nivel mundial considera importante o muy importante viajar de manera más sostenible. El estudio reunió respuestas de 32.500 personas en 35 mercados.

¿Qué es el slow travel y por qué gana interés?

El slow travel es una forma de viajar que prioriza la conexión con los lugares visitados, sus habitantes y su entorno. Su objetivo no consiste únicamente en reducir la velocidad del recorrido, sino en dedicar mayor atención a las experiencias y a las decisiones que forman parte del viaje.

Esto puede implicar permanecer más tiempo en un destino, conocer emprendimientos locales, informarse sobre las costumbres de la comunidad y elegir actividades que respeten los ecosistemas.

A diferencia de los itinerarios que buscan acumular numerosas visitas en pocos días, este enfoque propone valorar la experiencia y la relación con el lugar.

El 85 % de viajeros considera importante la sostenibilidad

El informe de Booking.com, publicado en abril de 2026, señala que el interés por viajar de forma sostenible se mantiene entre distintas generaciones.

Además del 85 % que considera relevante la sostenibilidad, el estudio encontró que el 43 % de los viajeros planea evitar destinos muy concurridos y el 42 % contempla viajar fuera de temporada alta.

Estas decisiones pueden contribuir a distribuir mejor la actividad turística, aunque el interés declarado por la sostenibilidad no significa necesariamente que todas las personas adopten prácticas responsables durante sus viajes.

Cómo aplicar el slow travel durante las vacaciones

El turismo pausado puede incorporarse a distintos tipos de viajes, sin necesidad de contratar programas especializados.

Por ejemplo, elegir menos destinos dentro de un mismo recorrido permite dedicar más tiempo a conocer los lugares. También puede facilitar el uso de servicios locales y reducir los desplazamientos frecuentes.

Entre las prácticas compatibles con este enfoque se encuentran informarse sobre el destino antes de viajar, respetar las normas ambientales, evitar actividades perjudiciales para la fauna y valorar los conocimientos de las comunidades anfitrionas.

La elección de operadores responsables y el manejo adecuado de residuos también forman parte de una experiencia turística más consciente.

IATI Seguros realizó experiencia de turismo responsable en México

Como parte de sus iniciativas relacionadas con esta tendencia, IATI Seguros desarrolló la primera edición de IATI Travel Shakers Marine Camp, realizada del 5 al 8 de octubre de 2026 en Baja California Sur, México.

Según la información proporcionada por la empresa, el encuentro reunió a nueve creadores de contenido de viajes de América Latina para participar en actividades vinculadas con la naturaleza y la conservación ambiental.

El recorrido incluyó Cabo Pulmo, La Ventana, La Paz y Todos Santos, destinos donde los participantes realizaron buceo, observación de fauna marina, sandboard y surf.

Las experiencias se complementaron con conversaciones sobre los ecosistemas de la región y las prácticas que pueden ayudar a reducir el impacto de la actividad turística.

Baja California Sur: turismo y conservación de ecosistemas

La elección de Baja California Sur permitió vincular las actividades recreativas con el conocimiento de áreas naturales sensibles.

En lugares como Cabo Pulmo y La Ventana, el turismo convive con iniciativas de conservación marina y actividades económicas desarrolladas por comunidades locales.

Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer experiencias de protección de ecosistemas y alternativas de turismo relacionadas con la observación de fauna y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La empresa presentó la actividad como parte de su programa IATI Travel Shakers, orientado a promover conversaciones sobre turismo responsable entre viajeros y creadores de contenido.

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Turismo responsable también implica conocer el destino

Alfonso Calzado, director ejecutivo de IATI Seguros, explicó que el objetivo de la iniciativa es promover decisiones de viaje más conscientes.

“Viajar responsablemente también significa entender el lugar que estamos visitando y cómo nuestras decisiones pueden impactar”, señaló Calzado.

El ejecutivo agregó que el programa busca incorporar la conversación sobre sostenibilidad a las experiencias turísticas.

La propuesta coincide con uno de los principios del slow travel: considerar no solo qué lugares se visitan, sino también cómo se interactúa con sus habitantes y su entorno.

¿Viajar más despacio significa viajar de forma sostenible?

Aunque ambos conceptos están relacionados, no son equivalentes.

Permanecer más tiempo en un destino puede favorecer una experiencia más profunda, pero no garantiza por sí solo que un viaje tenga menor impacto ambiental.

Para evaluar ese impacto también deben considerarse factores como los medios de transporte utilizados, las actividades contratadas, el consumo de recursos y el respeto por las comunidades.

Por ello, el slow travel puede entenderse como una oportunidad para incorporar decisiones responsables durante las vacaciones, en lugar de una garantía automática de sostenibilidad.