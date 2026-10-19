El 66 % de los peruanos identifica el estrés o la ansiedad como posibles consecuencias de sufrir un fraude, mientras que el 87 % reconoce la pérdida de dinero como uno de sus principales impactos. Así lo revela el estudio “Del fraude a la confianza digital: riesgos, prevención e inteligencia artificial en Perú”, elaborado por Experian Perú en 2026.

Los resultados evidencian que las consecuencias de los fraudes financieros no se limitan a las pérdidas económicas, sino que también pueden afectar el bienestar emocional, generar incertidumbre y modificar la manera en que las personas administran sus finanzas.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el informe también señala que esta preocupación está presente en diferentes grupos de edad. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 67 % identifica el estrés o la ansiedad como un impacto del fraude, porcentaje que alcanza el 70 % entre las personas de 55 a 64 años.

La preocupación por el dinero también afecta la tranquilidad financiera

El Índice de Bienestar Financiero de Experian Perú 2026 muestra que la dimensión de tranquilidad financiera obtuvo 59,6 puntos sobre un máximo de 100. Este indicador considera aspectos relacionados con la ansiedad por el dinero, la influencia de las finanzas en la salud mental y la percepción de control sobre la economía personal.

Dentro de esta dimensión, la ansiedad por el dinero registró 48,7 puntos, convirtiéndose en el único indicador que obtuvo una puntuación inferior a 50.

Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú, explicó que las consecuencias de un imprevisto financiero pueden mantenerse incluso después de resolver la pérdida económica.

“Un imprevisto financiero no termina cuando resolvemos cuánto dinero perdimos. Muchas veces queda la preocupación de que vuelva a ocurrir o la duda sobre cómo actuar la próxima vez”, señaló.

El especialista agregó que conocer la situación financiera personal y contar con información para enfrentar situaciones inesperadas puede contribuir a disminuir la incertidumbre y mejorar la sensación de control sobre las decisiones económicas.

¿Qué hacen los peruanos para evitar los fraudes?

El estudio identificó que una parte de la población ya ha incorporado determinados hábitos para protegerse de posibles estafas y fraudes.

Según los resultados, el 62 % de los peruanos evita responder llamadas de números desconocidos, mientras que el 56 % utiliza plataformas conocidas para realizar sus operaciones y el 51 % evita ingresar a enlaces sospechosos.

Sin embargo, el informe también revela una brecha en materia de prevención: el 59 % de los encuestados indicó que no ha recibido capacitación ni información sobre cómo evitar ser víctima de fraude.

Esta situación pone de manifiesto la importancia de ampliar el acceso a información práctica sobre seguridad financiera y prevención de estafas, especialmente ante el uso creciente de canales digitales para realizar transacciones.

El ahorro como herramienta para enfrentar imprevistos económicos

Además de la prevención del fraude, la planificación financiera puede contribuir a enfrentar situaciones económicas inesperadas.

De acuerdo con el Índice de Bienestar Financiero de Experian Perú 2026, el 82,7 % de los hogares peruanos afirma ahorrar regularmente, una práctica que puede ayudar a disponer de recursos ante emergencias y avanzar hacia objetivos financieros de mediano y largo plazo.

Saavedra sostuvo que conocer los compromisos económicos, revisar la información financiera y mantener ahorros puede facilitar la toma de decisiones cuando surge un problema inesperado.

“No podemos anticipar todos los imprevistos, pero sí podemos prepararnos mejor para enfrentarlos. Tener un ahorro, saber qué compromisos tenemos y revisar nuestra información financiera nos da margen para reaccionar sin que una situación inesperada desordene nuestros planes”, indicó.

¿Cómo fortalecer la seguridad y el control de las finanzas personales?

Una de las recomendaciones planteadas es mantener un seguimiento de la información financiera personal, incluidos los compromisos de pago, el historial crediticio y los cambios que puedan presentarse.

En ese sentido, herramientas de consulta financiera como Mi Sentinel permiten revisar el historial y puntaje crediticio, así como monitorear modificaciones en la información registrada.

El acceso a estos datos puede facilitar la identificación de cambios inesperados y contribuir a una mejor organización de las finanzas personales.

Los resultados de ambos estudios destacan la relación entre el bienestar emocional y la seguridad financiera. La prevención del fraude, el ahorro y el acceso a información confiable pueden contribuir a que las personas enfrenten sus decisiones económicas con mayor preparación.